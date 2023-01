As opções do Palmeiras para substituir Danilo no mercado da bola

O Palmeiras se agita no mercado em busca de reforços para o meio-campo após a saída do volante Danilo, negociado com o inglês Nottingham Forest neste mês. Três nomes são os alvos principais da diretoria e da comissão de Abel Ferreira para substituir o atleta: Jean Lucas, do Monaco, Matheus Henrique, do Sassuolo, e Gregore, do Inter Miami.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Assim como na última temporada, o Verdão adota uma postura cautelosa – para 2023, não incorporou o elenco reforços, mas subiu sete jogadores da base. Depois da estreia sem gols pelo Campeonato Paulista no último sábado, 15, Abel sinalizou para a necessidade de reposições. Nesta semana, a presidente do clube, Leila Pereira, prometeu reforços.

A equipe de Abel Ferreira volta a campo pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), no estádio Santa Cruz, diante do Botafogo-SP em busca da primeira vitória no torneio. Para o setor, Jaílson deve continuar como titular.

Jean Lucas, 24 anos (Monaco)

Revelado pelo Flamengo, o volante está desde agosto de 2021 na Europa. É reserva nesta temporada – soma 10 jogos e apenas três deles como titular. Com passagens anteriores por Santos, Lyon e Stade Brestois, os dois últimos por empréstimo, o atual valor de mercado do atleta é de 7 milhões de euros (cerca de 39 milhões de reais na cotação atual), segundo o site Transfermarkt.

Continua após a publicidade

O interesse do Palmeiras pelo volante, porém, esfriou depois que o clube francês pediu 6,5 milhões de euros (cerca de 35,9 milhões de reais) para liberar o atleta, que tem contrato por mais três anos. A quantia foi considerada alta pela equipe paulista, de acordo com o portal Goal.

Matheus Henrique, 25 anos (Sassuolo)

Volante campeão com a seleção brasileira em Tóquio, Matheus Henrique é outro forte nome na lista do Verdão. O atleta está no futebol italiano desde 2021, quando chegou ao Sassuolo por empréstimo junto ao Grêmio. Ele foi comprado em definitivo em julho do ano passado e tem contrato até 2026. Na atual temporada, perdeu minutagem em campo, atuando em apenas 11 partidas, seis delas como titular.

O atual valor de mercado, segundo o Transfermarkt, é de 8,5 milhões de euros (cerca de 47,3 milhões de reais). De acordo com informações do site ge, a equipe italiana teria pedido 6 milhões de euros (cerca de 33 milhões de reais) pelo jogador, que teve passagem de destaque pelo Grêmio, entre 2017 e 2021. Apesar de monitorar, o Verdão ainda não formalizou proposta.

Gregore, 28 anos (Inter Miami)

No futebol norte-americano há duas temporadas, o volante também tem situação monitorada pelo Verdão. Com passagens por Santos e Bahia no futebol brasileiro, tem 62 jogos pelo Inter Miami – todos como titular.

Entre as três opções analisadas pelo Palmeiras, Gregore é o que tem os termos burocráticos mais em contas: seu atual valor de mercado 2,5 milhões de euros (13,93 milhões de reais) e contrato até o fim de 2024 com o Inter Miami.