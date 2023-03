As exigências do Chelsea que o Vasco aceitou e Palmeiras negou por Andrey

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do volante Andrey Santos por empréstimo junto ao Chelsea. O jogador revelado pelo próprio cruzmaltino foi vendido para o clube inglês por cerca de 12 milhões de euros (66 milhões de reais) na janela de transferências do inverno europeu, mas retorna até junho, para conseguir o ‘work permit’ (entenda o que é), e poder atuar pelo novo clube. Antes, porém, o jovem de 18 anos teve negociação com o Palmeiras e acerto não se concretizou por detalhes.

De acordo com informações divulgadas pelo site ge, o Verdão esbarrou na curta a duração do tempo de empréstimo, a quantia a ser paga e a autonomia na liberação do atleta para o Mundial sub-20.

A equipe paulista desejava um vínculo até dezembro, com cláusula a receber caso o clube inglês quisesse a volta de Andrey, e poder decidir sobre a liberação do jovem de 18 anos ao torneio de categorias de base, entre maio e junho deste ano.

Já o clube inglês queria o empréstimo apenas até junho, com uma compensação financeira por parte do Palmeiras, e liberação obrigatória para o Mundial sub-20. Isso fez o Verdão recuar, enquanto o Vasco cedeu e aceitou as exigências.

Por ter jogado apenas a Série B pelo Vasco em 2022, Andrey não conseguiu atingir a pontuação mínima para adquirir a permissão para jogar na Premier League. A expectativa dos Blues é que o promissor brasileiro consiga alcançar a exigência.

Andrey Santos foi revelado no Vasco, clube em que atua desde a categoria sub-15. Em 38 jogos pelo time carioca, fez oito gols. No Sul-Americano sub-20 de 2023, marcou seis vezes em oito partidas com a seleção brasileira.