As contas da Lusa para fugir do rebaixamento no Paulista

A uma rodada do fim da primeira fase do Campeonato Paulista, a Portuguesa vive um momento bastante complicado para se manter na elite estadual. Lanterna na classificação geral e com apenas uma vitória no torneio, a equipe não depende apenas de si para evitar um novo rebaixamento.

O primeiro passo para evitar a queda é sair com os três pontos na última rodada. A partida decisiva pela 12ª rodada ocorre no domingo, 5, diante do Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, às 16h (de Brasília). Se perder, a equipe que retornou à elite em 2023 depois de oito anos estará automaticamente rebaixada à Série A2 em 2024.

A situação:

A Lusa é a atual lanterna com uma vitória, quatro empates e seis derrotas em onze jogos, apenas sete pontos até aqui. Também na zona de rebaixamento está a Ferroviária que tem um ponto a mais, oito.

São concorrentes diretos pelo rebaixamento, além da Ferroviária, o Ituano, que tem nove pontos, o São Bento e a Inter de Limeira, ambos empatados com dez cada.

Para não cair…

A Lusa precisa vencer o Mirassol e chegar aos dez pontos. Depois. precisa torcer por uma combinação de resultados.

1. A Ferroviária não pode vencer a Inter de Limeira, o que a deixaria com os mesmos oito pontos, e o Ituano precisa perder para o Santos, em casa, ou empatar sem gols.

2. Caso a Ferroviária vença a Inter de Limeira, o Ituano precisa, necessariamente, perder para o Santos e o São Bento não pode vencer o Red Bull Bragantino.

Confira os confrontos da última rodada:

Sábado, 4

18h30

Corinthians x Santo André

Domingo, 5

16h

Guarani x Palmeiras

Mirassol x Portuguesa

Ferroviária x Inter de Limeira

São Bento x Bragantino

Ituano x Santos

São Paulo x Botafogo