Anote na agenda: quando começam os estaduais de 2023

Enquanto os torcedores dos principais clubes do país seguem carentes de jogos para assistir, os elencos já começaram a preparação, de olho nos campeonatos estaduais. As tradicionais competições, que costumam dar o pontapé inicial para a temporada do futebol brasileiro, já têm data para começar.

Confira quando a bola rola nos principais campeonatos estaduais do Brasil:

CAMPEONATO PAULISTA

Torneio que reúne, atualmente, a maior quantidade de equipes das duas primeiras divisões nacionais (11), o Campeonato Paulista começa dia 14 de janeiro, com o confronto inaugural entre Inter de Limeira e São Bernardo, às 11h. O Santos entra em campo no mesmo dia, às 18h30, em casa, contra o Mirassol.

No dia 15, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino, às 16h, o São Paulo recebe o Ituano, às 18h30, e o Palmeiras encara, como mandante, o São Bento, às 20h30. A grande final do Paulistão está marcada para os dias 2 e 9 de abril.

CAMPEONATO CARIOCA

Considerado por muitos o mais charmoso do Brasil, o Campeonato Carioca começa em exatos 15 dias, tendo o jogo inaugural marcada para 12 de janeiro. Trata-se de um confronto entre Flamengo e Audax Rio, pela quinta rodada, que foi adiantado em razão da disputa rubro-negra do Mundial de Clubes.

Vasco e Fluminense estreiam dia 14, contra Madureira e Resende, respectivamente. O Botafogo enfrenta o Audax Rio, dia 15, assim como o Flamengo, que volta a campo contra a Portuguesa. As partidas da final estão marcadas para 2 e 9 de abril. Os horários dos jogos da competição ainda não foram definidos.

CAMPEONATO MINEIRO

De novo formato, que privilegia América, Atlético e Cruzeiro, os maiores do estado, o Campeonato Mineiro começa dia 21 de janeiro, com o jogo inaugural Athletic x Tombense, às 16h. No mesmo dia, o Atlético recebe a Caldense, às 16h30, e o Cruzeiro visita o Patrocinense, às 19h.

Dia 22, o América visita o Pouso Alegre, às 18h30. Os duelos da final do Campeonato Mineiro estão marcados para dia 1º e 8 de abril.

CAMPEONATO GAÚCHO

Com Internacional e Grêmio juntos de novo na primeira divisão, o Campeonato Gaúcho começa dia 21 de janeiro. Na primeira rodada, o Colorado encara o Juventude e o Tricolor enfrenta o Caxias. O horário ainda não foi definido.

A final segue o calendário em comum entre a grande parte. Logo, a decisiva acontece dia 9 de abril.

CAMPEONATO CATARINENSE

O Campeonato Catarinense começa dia 14 de janeiro e acaba dia 8 de abril.

CAMPEONATO PARANAENSE

O Campeonato Paranaense começa dia 14 de janeiro e acaba dia 9 de abril.

CAMPEONATO GOIANO

O Campeonato Goiano começa dia 11 de janeiro e acaba dia 9 de abril.

CAMPEONATO BAIANO

O Campeonato Baiano começa dia 10 de janeiro e acaba dia 9 de abril.

CAMPEONATO CEARENSE

O Campeonato Cearense começa dia 15 de janeiro e acaba dia 9 de abril.

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

O Campeonato Pernambucano começa dia 7 de janeiro e acaba dia 8 de abril.

COPA DO NORDESTE

A Copa do Nordeste começa dia 5 de janeiro e acaba dia 3 de maio.

COPA VERDE

A Copa Verde começa dia 18 de fevereiro e acaba dia 3 de maio.

