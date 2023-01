Achou a posição? Galoppo aproveita chance como 9 em luta para agradar Ceni

Giuliano Galoppo, contratação mais cara da história do São Paulo, ganhou um trunfo na luta para convencer Rogério Ceni de que merece um lugar no time: uma nova posição em campo. Meia de origem, o argentino foi escalado como centroavante na vitória por 4 a 1 sobre a Portuguesa, na última quinta-feira, 26, pelo Campeonato Paulista, e correspondeu com dois gols no Morumbi. Ainda sem convencer plenamente o treinador, ele já é o artilheiro do time na temporada.

Galoppo chegou do Banfield sob grande expectativa no ano passado, mas marcou apenas um gol em 21 jogos, sendo titular somente sete vezes. Já em 2023, são três gols em três partidas. O talento para achar espaços perto da área e balançar a rede já era sua principal característica em seu clube anterior, onde marcou 21 vezes em 83 partidas oficiais, mas só agora começa a aparecer no Tricolor.

Um dos motivos para isso é que, como o São Paulo não tem um substituto natural para Calleri, Ceni tem trabalhado Galoppo como centroavante nos treinos. Após os dois gols contra a Lusa, o técnico explicou essa escolha exaltando as qualidades do argentino na finalização.

“O Galoppo não é um 9, e o primeiro tempo não foi um grande primeiro tempo. Fez os gols, foi importante, mas claramente rende mais fora da área. Tenho consciência, mas é um jogador de bom cabeceio, boa finalização. Ele estando próximo do gol, tem a chance de marcar. Ele foi contratado, não sei valores, e estamos tentando sempre dar minutos para ele”, disse Ceni.

Comprado por 6 milhões de dólares (cerca de 32 milhões de reais), Galoppo está atrás dos concorrentes na briga por uma disputa no meio-campo, sua posição natural, na avaliação de Rogério. “Não é a posição de origem dele, ele nem gosta tanto. Pode render mais em outras funções do que essa, mas em outras funções eu também tenho jogadores que rendem mais”.

Outro obstáculo para Galoppo ganhar espaço é o limite de estrangeiros permitidos por jogo. Só cinco podem atuar, mas o São Paulo tem oito no elenco, sendo que quatro – os zagueiros Arboleda e Alan Franco, o volante Méndez e o atacante Calleri – têm status de titulares. Com o zagueiro Ferraresi lesionado, sobra uma vaga para três jogadores: além de Galoppo, entram na briga o lateral-direito Orejuela e o volante Gabriel Neves.

Sendo assim, a tendência é que, mesmo com os gols no início do ano, Galoppo ainda não tenha posição assegurada. Com Ceni considerando que há alternativas melhores no meio-campo, e o São Paulo no mercado em busca de um reserva de ofício para Calleri, o argentino de 23 anos ainda terá que suar muito para convencer o treinador de que pode justificar o alto investimento feito pela diretoria em 2022.