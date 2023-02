Abel Ferreira chega à 100ª vitória pelo Palmeiras; veja retrospecto

O triunfo por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, 22, no Allianz Parque, representou mais uma marca significativa para Abel Ferreira, um dos maiores ídolos da história do clube. O técnico português chegou à 100ª vitória pelo Verdão, com a ajuda dos gols de Rony e Breno Lopes.

No clube desde outubro de 2020, Abel Ferreira chegou a 100 vitórias em 171 jogos, somando ainda 39 empates e 32 derrotas, com 285 gols marcados e 136 sofridos, segundo levantamento da Gazeta Esportiva. Neste período, companheiros de sua comissão técnica dirigiram o Palmeiras em mais 20 partidas.

Na entrevista depois do jogo, Abel preferiu exaltar seus atletas. “Eu não ganho jogos e não gosto nada quando começam a falar do treinador. O treinador não é ninguém sem os jogadores, isso é consequência do trabalho coletivo”, disse, para depois elogiar Breno Lopes, Giovani e Bruno Tabata que entraram bem no jogo.

Apenas outros cinco treinadores chegaram à marca centenária de vitórias pelo clube. O recordista, ainda bem distante, é Oswaldo Brandão, com 327, seguido por Vanderlei Luxemburgo (244), Luiz Felipe Scolari (237), Ventura Cambon (179) e Rubens Minelli (117).

Em pouco mais de dois anos de clube, Abel Ferreira acumula sete títulos: Libertadores de 2020 e 2021, Campeonato Brasileiro de 2022, Copa do Brasil de 2020, Recopa Sul-Americana de 2022, Campeonato Paulista de 2022 e Supercopa do Brasil de 2023.

Como triunfo sobre o Red Bull Bragantino, o Palmeiras chegou aos 24 pontos e segue na liderança do grupo D, com a melhor campanha do Estadual, com 24 pontos, seguido de perto pelo São Bernardo, que tem 23.

O Palmeiras volta a campo no domingo, 26, às 18h30 (de Brasília), diante da Ferroviária no Allianz Parque, enquanto o Red Bull Bragantino recebe o Ituano no sábado, 25, às 16 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.