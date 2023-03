Luis Suárez, a nova estrela do Grêmio e do futebol brasileiro, é a grande atração da PLACAR de março, já disponível em nossas plataformas digitais em dispositivos iOS e também Android, e a partir da próxima semana nas bancas e casas dos assinantes. Protagonista de uma verdadeira “Suarezmania” em Porto Alegre, com oito gols em nove jogos pelo Tricolor, o atacante de 36 anos vive a expectativa por disputar seu primeiro Grenal, no próximo domingo, 5, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Durante o papo de mais de 40 minutos com PLACAR, em sua primeira entrevista a um veículo brasileiro desde sua chegada o Grêmio, Luisito não se escondeu de nenhum tema. Falou abertamente sobre as mordidas e outros episódios de descontrole ocorridos até a Copa de 2014 no Brasil e revelou que precisou de ajuda psicológica para conseguir conter suas frustrações em campo. Também relembrou o histórico trio de ataque MSN, ao lado de Neymar e Lionel Messi, no Barcelona e contou bastidores do dia em que tentou convencer o brasileiro a permanecer na Catalunha.

Ao falar sobre o Grêmio, Suárez deu detalhes de como se deu a sua transação — os amigos Loco Abreu, ex-Grêmio, e Diego Forlán, ex-Inter, lhe deram boas referências do clube e da capital gaúcha e 52 minutas contratuais foram trocadas até o OK final —, agradeceu à torcida pelo carinho “inesperado” e demonstrou tranquilidade ao falar sobre o o primeiro encontro com o rival Inter.

EXCLUSIVO! A PLACAR, Suárez projeta primeiro Grenal: ‘Fiz gol em todos os clássicos’ Leia mais em: https://t.co/pGIKsnfNva pic.twitter.com/ii09XMAxbb — Placar (@placar) March 2, 2023

“Os clássicos tem que ser, para mim, um espetáculo. Uma boa partida, com gols, que não haja problema, que não tenha incidentes fora de campo, por isso dentro temos que ser exemplos. E que possamos desfrutar porque é uma partida em que milhões de pessoas vão ver, um grande jogo”, disse, para depois lançar uma bem-humorada provocação. “Já joguei muitos clássicos e que fiquem tranquilos os torcedores do Grêmio porque em todos os clássicos que joguei, em todos fiz gols. É uma responsabilidade que preciso assumir aqui também.“

De fato, o artilheiro deixou sua marca em todos os duelos mais tensos de sua carreira, como Nacional x Peñarol, Ajax x PSV, Liverpool x Everton ou Manchester United, Barcelona x Real Madrid e Atlético de Madri x Real Madrid. Ao longo do papo, Suárez detalhou o que o levou a aceitar a proposta do Grêmio e se mostrou motivado para brilhar em uma nova liga.

“Chega um momento em que o jogador quer baixar um pouco [o ritmo], que quer desfrutar da carreira e das questões familiares. [..] Mas chegaram ofertas e comecei a pensar: devo priorizar o dinheiro e viver tranquilo ou seguir tendo essa ambição de querer competir? E aí, ao ver o interesse real, de que queriam que eu viesse ao Brasil, pois viam uma capacidade para competir e demostrar que sigo vigente, comecei a conversar com minha família e tomar a decisão de que quero seguir demonstrando. Muita gente pensava ‘tem 36 anos, está velho…’ Pois vamos tratar de que essas pessoas não falem muito e que me valorizem dentro de campo”, disse.

A reportagem especial com Suárez está disponível na PLACAR de março. Ao longo dos próximos dias, trechos em vídeo e texto serão divulgados em nosso site e redes sociais.

Continua após a publicidade

Se inscreva em nossos canais: Youtube: https://www.youtube.com/@placartv Facebook: https://www.facebook.com/RevistaPlacar Siga no Twitter: https://twitter.com/placar Instagram: https://www.instagram.com/revistaplacar TikTok: https://www.tiktok.com/@placar Se inscreva na Twitch: https://www.twitch.tv/placartv.