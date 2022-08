Willian se reúne com Corinthians nesta quarta e pode definir saída

Willian e a diretoria do Corinthians se reúnem nesta quarta-feira, 10, para definir o futuro do jogador no clube. O presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, confirmou a possibilidade do camisa 10 sair em entrevista pouco após a eliminação para o Flamengo, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. Ele tem contrato até o fim de 2023, mas é alvo do Fulham, da Inglaterra.

“Não quero falar desse assunto para não omitir nada. A gente programou uma conversa após o jogo. Com a eliminação, de manhã a gente conversa e se realmente alguma coisa mudar… “, iniciou dizendo o dirigente.

“Ele tem contrato até o fim do ano que vem, mas vamos deixar isso pra resolver amanhã (hoje). Acabamos de sair de uma eliminação e não quero omitir nada”, completou.

Apontado como principal contratação do clube mesmo em meio a chegada de diversos medalhões no último ano, o camisa 10 desapontou até aqui na segunda passagem pelo Timão.

Na primeira temporada, foram apenas nove jogos e duas assistências. Na atual, participou de 36 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

“Existe [a possibilidade de sair]. Desculpa não falar detalhes, não quero omitir informações, mas tudo pode [acontecer]. Vamos esperar o dia de amanhã, com cabeça fria. No futebol nunca podemos dar data certa. Vamos aguardar, mas queremos resolver tudo o mais rápido possível para seguir o caminho do Corinthians”, concluiu Duílio.

Pesam contra a permanência o fato do jogador ter convivido com ameaças de torcedores à família nas redes sociais. Willian passou 13 temporadas seguidas no futebol europeu, sendo a maior parte delas na Premier League, onde jogou por Chelsea e Arsenal. Antes mesmo de acertar o retorno, ele era cogitado por clubes do país e outros da Europa, como o Milan e o Lyon.

No primeiro semestre, ele fez boletim de ocorrência para denunciar as ameaças sofridas após os jogos contra Always Ready e diante do América Mineiro. Nos últimos meses, também sofreu com lesões no ombro e na coxa.

Ausente no primeiro confronto diante do Rubro-Negro por tendinite muscular, o jogador atuou quase todo o tempo no confronto decisivo, sendo substituído já nos minutos finais.

