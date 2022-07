Volta de Cuca vira plano A no Atlético-MG; Renato Gaúcho não foi procurado

Horas depois de demitir o técnico Antonio Mohamed, o Atlético-MG trabalha nos bastidores para viabilizar o retorno do técnico Cuca, 59 anos, campeão estadual, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro no último ano pelo clube. PLACAR apurou que o acerto com o treinador é tratado como prioritário pela diretoria atleticana e caminha para um desfecho próximo. Cuca deseja voltar ao futebol somente em 2023, mas confessou à pessoas próximas que pode mudar de ideia quanto ao projeto.

A volta de Cuca ao Galo sete meses depois de um rompimento inesperado, em dezembro do último ano, sob alegação de problemas familiares, ganha força pelo entusiasmo de Rubens Menin, fundador e presidente da MRV Engenharia e um dos mais influentes empresários que investem no clube.

Para trazê-lo, o clube intensifica contatos por um acordo a partir do diretor de futebol Rodrigo Caetano. Cuca já disse que, momentaneamente, concentra esforços para o lançamento do Instituto Treinador Cuca, que atenderá até 600 crianças em Curitiba. A inauguração está prevista para o próximo mês.

Renato Gaúcho, o outro nome em pauta, ainda sequer foi procurado oficialmente. Segundo a assessoria do treinador, não houve nenhuma conversa até o momento entre as partes.

Curiosamente, os dois treinadores foram alvos recentes de especulações da imprensa argentina no Boca Juniors como possíveis substitutos para Sebastián Battaglia, demitido após eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores.

A PLACAR, na ocasião, Cuca rechaçou a possibilidade de voltar trabalhar ainda este ano. “Continuo como combinei no começo do ano. Esse ano não trabalho”, disse na ocasião.

Nas redes sociais, torcedores se dividem entre as possibilidades. Outro nome citado, Odair Hellmann, recebeu inúmeras críticas de atleticanos. Um possível retorno do argentino Jorge Sampaoli, que dirigiu o clube em 2020, já foi descartado pelos “4 Rs”, nome dado ao grupo formado pelos empresários Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rubens e Rafael Menin, influentes nos investimentos realizados pelo clube.

Em junho, antes de o Flamengo anunciar Dorival Júnior, Cuca foi apontado como nome preferido da diretoria do clube carioca para substituir o português Paulo Sousa no Flamengo. Ele chamou de especulação e inverídica a situação.

A repercussão em torno de um acordo com o Flamengo ganhou ainda mais desdobramentos pelo vazamento de ameaças que teriam sido feitas pelo irmão mais novo do treinador, Amauri Stival, a um torcedor do clube nas redes sociais.

A segunda passagem de Cuca pelo Galo foi encerrada por motivos familiares. A PLACAR, Menin disse que a diretoria do Atlético foi avisada do desejo do técnico de antecipar em um ano o fim de seu contrato. “Ele já havia nos falado dessa possibilidade. Não ficou nenhuma rusga entre nós, gosto muito do Cuca”, amenizou o empresário.

Foram 71 jogos, 48 vitórias, 14 empates e só nove derrotas, um aproveitamento de 74,1%, entre março e dezembro de 2021. Pelo clube, treinador tem ainda outros dois estaduais (2012 e 2013) e a Libertadores de 2013, conquistados na primeira passagem.

Turco Mohamed teve o fim do ciclo a frente do clube um dia depois do empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dele, o Galo informou que também foram desligados todos os integrantes da comissão técnica do treinador. Diante do Corinthians, no domingo, 24, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

