Vojvoda renova com o Fortaleza até 2024 e frustra times interessados

O técnico Juan Pablo Vojvoda renovou contrato com o Fortaleza até dezembro de 2024, frustrando outras equipes do futebol brasileiro interessadas em sua contratação. Entre elas estavam o Vasco, que teve uma proposta recusada pelo argentino, e o Atlético Mineiro. O Corinthians era outro clube no qual o nome do treinador era especulado.

Após classificar o time cearense à Libertadores pelo segundo ano seguido, Vojvoda foi valorizado pela diretoria do Leão do Pici. Em 2023, a equipe também disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A.

Depois de um início conturbado de Brasileirão, em que o time fez um péssimo primeiro turno e ficou boa parte do tempo na lanterna, o Fortaleza reagiu na segunda metade e terminou em oitavo, conquistando a vaga na fase preliminar da Libertadores.

Agora, sem o nome de Vojvoda no mercado, outros clubes do futebol brasileiro seguem em busca de um treinador. O Corinthians perdeu o português Vitor Pereira por causa de questões familiares do técnico; o Vasco não renovou com Jorginho; e Atlético e Cuca anunciaram a saída em “comum acordo”.

