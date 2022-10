Vitória aumenta chance do São Paulo ir à Libertadores; veja probabilidades

Atualizado em 21 out 2022, 10h21 - Publicado em 21 out 2022, 09h19

Atualizado em 21 out 2022, 10h21 - Publicado em 21 out 2022, 09h19

A vitória do São Paulo sobre o Coritiba, por 3 a 1, no Morumbi, na última quinta-feira, 20, pelo Brasileirão, esquentou ainda mais a briga pelas últimas vagas na Libertadores de 2023. Tendo em vista a alta possibilidade de ser aberto um G8, o Tricolor, décimo colocado com 44 pontos, passou a sonhar com a classificação, junto a outros candidatos.

Segundo dados de um grupo de estudos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que no momento leva em conta apenas a chance de G7, o São Paulo tem 9,6% de chance de jogar a próxima Libertadores. Apesar da chance ainda ser baixa, representa uma alta para o Tricolor, que a poucas rodadas brigava contra o rebaixamento, hoje já impossível matematicamente.

Concorrendo diretamente pelas vagas para o torneio continental, o oitavo colocado, América Mineiro, tem 20% de chance, o nono, Fortaleza, conta com 28,4%, e o Atlético Mineiro, sétimo, tem 40% de probabilidade. Acima do Galo, o Athletico Paranaense vê os números chegarem em 85,8%, o que deixa o Furacão em situação mais tranquila. Corinthians e Fluminense têm mais do que 99% de possibilidade.

Atrás do Tricolor, há outros dois candidatos em situação similar. O Botafogo, na 11ª posição, tem 8,9% de chance de classificação, e o Santos, 12º, tem 7,8%. As equipes, que cresceram nas últimas rodadas, chegam à reta final ainda sonhando com a vaga. Times como Goiás, RB Bragantino e Coritiba têm probabilidade menor do que 1% de jogar a Libertadores de 2023.

O Campeonato Brasileiro chega à 33ª rodada neste fim de semana. Três primeiros colocados, Palmeiras, Internacional e Flamengo já estão garantidos na Libertadores de 2023. Com isso, como o clube-rubro negro conquistou a Copa do Brasil, que dá uma vaga direta à competição continental, o G7 já está garantido. E deve virar G8, pois os dois os finalistas da Libertadores (Flamengo e Athletico-PR) já ocupam o G6.

