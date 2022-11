Técnico Vítor Pereira não renova e deixa o Corinthians

O Corinthians fechou sua temporada neste domingo, 13, com a tão aguardada resposta de Vítor Pereira. Após ser derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, na coletiva pós-jogo, o presidente Duílio Monteiro Alves confirmou a não permanência do treinador português para a temporada de 2023.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Hoje encerramos um ciclo. O Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra e não foi renovado”, informou Duílio após o jogo diante do Galo.

“Quero agradecer ao Vítor, que de um amigo virou um irmão. É um cara que respeito muito, fez um grande trabalho aqui. Agradecer também toda a sua comissão. Foi um ano de muitas experiências positivas, vimos a evolução de atletas e um Corinthians jogar um futebol mais propositivo. Trabalhamos para que a gente tenha, ano que vem, desse nível para cima. Obrigado Vítor, obrigado a todos da comissão, e um abraço”, completou o presidente.

O principal fator para a não renovação de contrato foi a questão familiar do treinador. Além de Vítor, a comissão técnica – formada por: Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Luis Nuno Nédio e António Ascensão – também deixa o alvinegro paulista.

Vítor Pereira chegou ao Corinthians no início do ano e foi responsável por reorganizar a equipe e dar um padrão de jogo. O português levou o Timão até a semifinal do Campeonato Paulista e quartas da Libertadores, caindo respectivamente para São Paulo e Flamengo. Realizou um Brasileirão consistente, deixando o time classificado direto para a próxima Libertadores, e teve como grande trunfo chegar na final da Copa do Brasil – perdendo o título nos pênaltis, diante de um Flamengo mais completo e qualificado.

Continua após a publicidade

Ao todo, o técnico somou 64 jogos pelo Corinthians: 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, com um aproveitamento de 51,6%.

O Corinthians agora corre contra o tempo para encontrar um treinador substituto e à altura de Vítor Pereira. O objetivo é contratar um nome o mais cedo possível para que o responsável possa trabalhar na pré-temporada da equipe, algo que não aconteceu na última temporada e foi motivo de críticas por parte da torcida.

Vitor Pereira pelo Corinthians: ⚔️ 64 jogos

✅ 26 vitórias

⛔️ 21 empates

❌ 17 derrotas

📊 51.6% aproveitamento

⚽️ 75 gols marcados

🚫 57 gols sofridos

🛠 91 grandes chances

🔓 83 grandes chances cedidas

📈 55% posse de bola

🏆 0 títulos 🔎 Não é mais técnico da equipe. pic.twitter.com/6OFqDZ6xSu — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) November 13, 2022