Vitor Pereira diz que não mentiu, e Fla veta perguntas sobre Corinthians

Vitor Pereira contou sua versão sobre a polêmica envolvendo sua saída do Corinthians, nesta terça-feira, 3, ao ser apresentado oficialmente pelo Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O clube carioca censurou perguntas sobre o assunto, e o novo treinador respondeu apenas ao questionamento inicial feito pela FlaTV, canal do próprio clube, sobre o caso.

O treinador português não poupou palavras. Durante os oito minutos de resposta, disse que não mentiu quando alegou problemas familiares para não renovar com o Corinthians, em dezembro. À época, o treinador afirmou que a sogra, que mora em Portugal, estava doente, e que, por isso, priorizaria a família e não ficaria no time paulista.

“Há muitas famílias por esse Brasil que lidam com alguma situação familiar séria, igual à minha. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca na minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa apoiá-los”, começou o treinador.

“E eu fui sempre honesto dentro do clube sobre a minha decisão de voltar para Portugal, e a prova disso é que eu falei com a torcida que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar, e eu fiz essa declaração. Não houve mentira nenhuma. Isto é a verdade. Quem disser alguma coisa além disso está mentindo”, afirmou ainda o técnico, que em nenhum momento na resposta citou o Corinthians pelo nome.

Vitor Pereira disse ainda que o convite do Flamengo fez com que ele e a família chegassem a um consenso sobre a permanência dele no Brasil, visando a boa oportunidade para a carreira profissional. Por fim, completou dizendo que veio ao país para ganhar títulos.

“Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Não devo mais nada a ninguém, trabalhei sério, dei tudo de mim. Agradeço pela forma como fui tratado no clube anterior, e retribuí com esforço, dedicação e compromisso. Aqui estou com alegria, pronto para agarrar este projeto. Do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, vim ao Brasil para ganhar títulos. Só se eu fosse maluco eu não pensaria naquilo que este projeto pode me trazer. Portanto, não sei onde está a mentira, não sei onde eu fui mau-caráter”, completou o novo treinador do Flamengo.

Ao fim da resposta, a assessoria de comunicação do Flamengo proibiu os jornalistas presentes de fazer novas perguntas sobre o caso.