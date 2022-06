Vídeo: CBF libera áudio do VAR em pênalti marcado em Inter x Botafogo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira, 22, o áudio do VAR da partida entre Botafogo e Internacional, vencida no último dia 19 pela equipe carioca, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ficou marcado por um lance polêmico, que terminou com a decisão do árbitro Sávio Pereira de Sampaio de marcar um pênalti para o Inter e ainda expulsar o zagueiro botafoguense Philipe Sampaio, logo aos seis minutos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

No vídeo liberado, é possível ver o momento em que o VAR, comandado pelo árbitro Rafael Traci, checa a irregularidade e depois sugere a revisão ao árbitro de campo, que a princípio não havia marcado pênalti.

“Ele está aberto e não tem mais ninguém atrás. Bate no peito e bate no braço aberto”, diz Traci, em referência ao movimento de Sampaio dentro da área.

O árbitro de campo questiona: “ela tem mudança drástica de direção ou ia passar? Se ela continua, ela vai para a meta? Se ela passa seria gol, correto?”. Depois da confirmação do árbitro de VAR, Sávio Pereira diz que vai marcar a penalidade: “vou dar com tiro penal e expulsão por impedir uma oportunidade clara de gol”.

A CBF liberou o áudio do VAR no pênalti para o Inter contra o Botafogo. Não foi disponibilizado o áudio no gol anulado de Gabriel Mercado. pic.twitter.com/fv15OLD5Z2 — O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) June 22, 2022

Com um a menos, o Botafogo chegou a perder por 2 a 0 mas reverteu o placar para 3 a 2 nos acréscimos. Devido a polêmica, a CBF chegou a substituir Rafael Traci e Helton Nunes do clássico entre São Paulo e Palmeiras na partida seguinte.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN