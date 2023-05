Estrangeiro ou Luxa? A enroscada busca do Corinthians por um novo técnico

O Corinthians segue em busca de um novo treinador e vê as possibilidades cada vez mais restritas. A diretoria do clube traçou como perfil um nome experiente, vitorioso e que saiba conduzir vestiário, de preferência brasileiro. No entanto, as recusas de Tite, o plano A, e Mano Menezes, o B, fizeram a diretoria abrir o leque e começar a olhar para o mercado estrangeiro. Dentre os nacionais, Roger Machado e Vanderlei Luxemburgo seguem como opções para substituir Cuca. Segundo informações de Leandro Quesada, repórter de PLACAR, Luxa é o favorito neste momento e pode encaminhar o acordo ainda nesta segunda, 1º de maio.

No último sábado, 29, o time foi derrotado pelo rival Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, com o ex-jogador Danilo como técnico interino. A derrota no dérbi colocou ainda mais pressão na equipe, que nesta terça, 2, tem um compromisso importantíssimo pela Libertadores, às 21h (de Brasília), em Itaquera, diante do Independiente del Valle, do Equador. É provável que o time siga com um interino, seja Danilo ou Fernando Lázaro, que retornou ao cargo de auxiliar da comissão fixa.

Segundo informações de Leandro Quesada, Vanderlei Luxemburgo passou a ser a opção mais viável. “Finalmente a cúpula de futebol encaminha uma conversa definitiva. Luxemburgo é a bola da vez. (…) Desde a negociação com Cuca, ele acabou ficando de stand by.”

A primeira opção do presidente Duilio Monteiro Alves foi procurar Tite, treinador mais vitorioso da história do Timão, com seis taças conquistadas – dois brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013). O treinador da seleção brasileira nas últimas duas Cops, no entanto, negou as novas investidas e reforçou que não deseja assumir nenhum time brasileiro em 2023. A aposta do Timão era seduzir Tite com um alto salário e um contrato de quatro temporadas.

“Falamos ontem (terça-feira), perto de meio-dia, e ele nada comentou a respeito [de uma procura do Corinthians]. É muito difícil trabalhar no Brasil este ano pelo que temos falado seguidamente. Ele diz que vai ficar em stand by no Brasil, se surgir alguma coisa fora, ele sai”, disse a PLACAR uma pessoa próxima ao técnico.

Com o distanciamento do sonho, a diretoria também procurou por Mano Menezes. O treinador, atualmente, está empregado pelo Internacional, o que dificultuou a transação. A multa é de R$ 1 milhão pelo rompimento, segundo o jornalista Samir Carvalho, considerada baixa, mas Mano deixou claro que pretende cumprir o vínculo com o colorado.

Diante da segunda negativa, o Corinthians cogitou o nome de Roger Machado, que está sem clube desde que deixou o Grêmio no ano passado. No entanto, segundo informações do ge, a reação negativa de parte da torcida nas redes sociais fez Duílio recuar da possibilidade.

Nome especulado inicialmente e que condiz com o perfil, Vanderlei Luxemburgo não foi procurado até o início desta semana. O experiente treinador chegou a entrar em pauta, mas seus resultados recentes o afastaram do Corinthians. Ainda assim, diante da falta de opções, Luxa segue no radar. Ele está desempregado desde o fim de 2021, quando deixou o Cruzeiro. Nesse período, tentou se aventurar na política, mas não obteve sucesso.

“O Vanderlei está predisposto. Se tocar o telefone, acabou. Não tem outras possibilidade”,afirmou Felippe Facincani no programa Opinião PLACAR. Outras possibilidades inicialmente cogitadas como Dunga e Rogério Ceni seguem perdendo espaço por forte rejeição da torcida.

Uma cartada por um estrangeiro era vista como improvável pela recente frustração com Vítor Pereira, que trocou o clube pelo Flamengo, e pela necessidade de reação imediata do time, que iniciou o Brasileirão e a Libertadores com tropeços. Por isso, o clube já começou a considerar nomes que estão disponíveis no mercado, como dos argentinos Tata Martino e Gustavo Alfaro, do uruguaio Diego Alonso e do colombiano Reinaldo Rueda. O português Jorge Jesus, atualmente no Fenerbahce, seria uma alternativa mais cara.

