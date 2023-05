Vasco x Fluminense e mais: onde assistir à 4ª rodada do Brasileirão

Fluminense e Vasco jogam neste sábado, 6, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em grande fase, o Tricolor vive a melhor sequência como mandante no século, já somando nove vitórias consecutivas. Enquanto isso, o Cruzmaltino busca reabilitação após perder para o Bahia e desde já não descolar da parte mais alta da tabela.

Embalado pela goleada sobre o River Plate, por 5 a 1, na Libertadores, o time de Fernando Diniz soma 30 gols marcados e apenas dois sofridos nos últimos nove jogos sob sua torcida. Por outro lado, o Vasco tenta voltar a vencer o rival. Desde 2019, última vitória cruzmaltina no clássico, foram sete partidas, com três empates e quatro êxitos tricolores.

Além do clássico carioca, que é o segundo da rodada, há ainda mais nove partidas. Entre elas, vale grande destaque para o Botafogo, líder com 100% que encara o Atlético Mineiro. O Fogão, invicto há 13 jogos, pode somar mais três pontos e se garantir na liderança até, no mínimo, a próxima semana.

Saiba onde assistir aos jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado, 6

16h

Cruzeiro x Santos – Premiere

21h

Fluminense x Vasco – SporTV e Premiere

Domingo, 7

11h

América-MG x Cuiabá – Premiere

16h

São Paulo x Internacional – Globo e Premiere

Athletico-PR x Flamengo – TNT, Cazé TV e Rede Furacão

Bahia x Coritiba – Globo e Premiere

18h30

Botafogo x Atlético-MG – Premiere

Goiás x Palmeiras – Premiere

Grêmio x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere

Segunda, 8

20h

Corinthians x Fortaleza – Premiere