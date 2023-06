Vasco x Flamengo, Cruzeiro x Galo e mais: a 9ª rodada do Brasileirão

A nona rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, 3, com cinco partidas. O destaque do dia fica por conta do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, às 18h30 (de Brasília), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Antes do confronto mineiro, Fortaleza x Bahia abrem a rodada mais cedo, às 16h (de Brasília). Líder isolado da competição, com 21 pontos, o Botafogo também joga no mesmo dia diante do Athletico Paranaense, em Curitiba, rival que eliminou os cariocas da Copa do Brasil nesta semana.

Também atuam no sábado: Corinthians x América Mineiro e Santos x Internacional.

No domingo, 4, outras quatro partidas: Fluminense x Red Bull Bragantino, Grêmio x São Paulo, Palmeiras x Coritiba e Goiás x Cuiabá. Encerram a rodada Vasco x Flamengo na segunda-feira, 5, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Confira onde assistir os jogos:

Sábado, 3

16h

Fortaleza x Bahia – Premiere

18h30

Cruzeiro x Atlético-MG – Premiere

América-MG x Corinthians – Premiere

Athetico-PR x Botafogo – TNT, Furacão Live e CazéTV

21h

Santos x Internacional – SporTV e Premiere

Domingo, 4

16h

Fluminense x RB Bragantino – TV Globo e Premiere

Grêmio x São Paulo – TV Globo e Premiere

18h30

Palmeiras x Coritiba – SporTV e Premiere

Goiás x Cuiabá – Premiere

Segunda, 5

20h

Vasco x Flamengo – Premiere