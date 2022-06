Vasco x Cruzeiro: onde assistir à Série B do Brasileirão neste domingo

Pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Cruzeiro neste domingo, 12, às 16h (de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida pela Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV 3 e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Terceiro colocado com 21 pontos, o Gigante da Colina tenta diminuir a diferença para a Raposa, líder isolada da competição, com 28 e 84,8% de aproveitamento, o melhor entre todos os 124 times das séries A, B, C e D.

Para o confronto, a equipe carioca ainda segue sem treinador após o pedido de demissão de Zé Ricardo, que vai para o futebol japonês. Mesmo sem o antigo comandante, o time conseguiu vencer por 3 a 2 o Náutico na última rodada, fora de casa.

O Vasco ainda busca um substituto enquanto é treinado pelo interino Emílio Faro. Para a partida, o volante Andrey não poderá atuar pela convocação para a seleção brasileira sub-20. Com isso, Matheus Barbosa deve ser titular. Juninho, outro nome para a posição, foi liberado para treinamentos após se recuperar de lesão.

O Cruzeiro vive situação cômoda na competição. Se vencer, abrirá ainda mais vantagem para os demais postulantes as quatro vagas que asseguram acesso para a Série A em 2023.

Com a vitória diante do CRB-AL, o time alcançou o oitavo triunfo consecutivo na competição. O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com o zagueiro Eduardo Brock, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O favorito a ocupar a vaga é Geovane Jesus já que Wagner Leonardo está no departamento médico.



