Vasco vira e vê acesso mais próximo; veja as probabilidades da Série B

O Vasco venceu o Operário por 3 a 2 na última terça-feira, 4, em Ponta Grossa. De virada, com dois gols já na reta final, o Gigante da Colina chegou aos 52 pontos e pode terminar a rodada do Brasileirão Série B com três pontos de vantagem para o quinto colocado. Com o resultado, a equipe carioca chegou a 61,6% de chances de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Atrás do Vasco, e sonhando com o acesso, estão cinco equipes: Sport, Sampaio Corrêa, Ituano, Londrina e Criciúma. O único que ainda pode diminuir a diferença de pontos na rodada é o Ituano, que encara o Cruzeiro, já campeão, nesta quarta-feira, 5, no Mineirão.

O Sport, quinto colocado, com 49 pontos, soma 20,7% de chance de acesso. O Ituano, que ainda joga na rodada, tem 47 pontos e 18,6% de chance de acesso, seguido pelo Sampaio Corrêa, com 11%. Já Criciúma e Londrina têm menos que 5% de probabilidade cada.

Além da matemática, a vitória vascaína teve também serviu para melhorar o ânimo no clube. Eram oito partidas consecutivas de derrota atuando fora de casa e 11 jogos seguidos sofrendo gol. Desta vez, veio a virada, com dois gols de Alex Teixeira, aos 44 e 50 minutos do segundo tempo.

De acordo com a UFMG, neste momento, o número que garante com 100% de certeza o acesso é de 64 pontos. Para chegar a isso, o Vasco precisaria de 12 pontos em cinco jogos, com um aproveitamento de 80%. No entanto, a situação da tabela e o desempenho das equipes rodada a rodada é determinante para a mudança das contas até o final da competição.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens