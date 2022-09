Vasco abre brecha, e briga por acesso se expande na Série B

Enquanto o líder do Brasileirão Série B, Cruzeiro, conta os dias para garantir matematicamente o retorno à elite do futebol nacional, a briga pelo acesso – especialmente pela quarta vaga -, ganha toques de emoção na reta final. Instável, o quarto colocado Vasco não aproveitou tropeços dos rivais para abrir vantagem, faz um segundo turno ruim e começou a ver a vaga na Série A ameaçada.

Com 45 pontos, o Vasco é seguido de perto por Londrina, com 44, Sport, com 43, Ituano e CRB, com 40, e Ponte Preta, com 39. Além da proximidade, o momento é favorável aos perseguidores. Enquanto a equipe carioca venceu apenas uma das últimas cinco partidas, os adversários chegam com força no “retrovisor”.

Confira a situação das equipes:

Vasco

15º colocado do returno, o Gigante da Colina vive má fase. O alvinegro, que era um dos candidatos ao título da segunda divisão, conquistou apenas 33% dos pontos nos últimos dez jogos, viu a liderança se distanciar e a situação mudar.

Até o fim do campeonato, o Vasco tem três confrontos que podem ser vitais. Na 32ª rodada, enfrenta o Londrina, na 35ª, o Sport e na 38ª, o Ituano. O único jogo em casa é contra a equipe paranaense.

Londrina

Os 18 pontos conquistados no returno alçaram a equipe paranaense ao 5º lugar do Brasileirão, na briga pelo G-4. Terceiro melhor da competição em partidas fora de casa, o Londrina espera manter a boa fase para beliscar o acesso.

Serão quatro confrontos diretos até o final da competição: a Ponte Preta, na 31ª rodada, o Vasco, na 32ª rodada, o Sport, na 36ª rodada, e o Ituano, na 37ª rodada.

Sport

Depois de finalizar o primeiro turno na sexta colocação, o Rubro-negro enfrentou instabilidade, mas não se afastou da briga. Com um jogo a mais que os concorrentes, conta com a força da torcida nos oito jogos restantes.

Os únicos confrontos diretos do Sport são o Vasco, na 35ª rodada, e o Londrina, na 36ª. Apostar na boa defesa, que sofre em média 0.7 gols por jogo, é um dos trunfos.

Ituano

O atual campeão da Série C e líder do returno se colocou na briga pelo acesso após passar rodadas rondando o Z-4. Invicto em casa desde julho (totalizando sete jogos), o Galo de Itu é o time que mais criou grandes chances na competição, segundo o site SofaScore.

Até o final da competição, o Ituano encara a Ponte Preta, na 30ª rodada, o CRB, na 31ª rodada, o Londrina, na 37ª rodada, e o Vasco, na 38ª rodada. São quatro confrontos diretos.

CRB

Somando oito participações seguidas na Série B, o time alagoano vem de boas campanhas consecutivas. Depois de acabar o primeiro turno em 10°, o CRB se aproveitou da instabilidade das equipes candidatas ao acesso e, com três vitórias em seis jogos, entrou na briga.

O único confronto direto do CRB até o fim do campeonato é com o Ituano, na 31ª rodada.

Ponte Preta

Depois de fazer uma primeira etapa de campeonato que preocupou a torcida, a Ponte Preta cresceu. A equipe campineira é a quarta melhor do returno e está a seis pontos do G-4. A fase é positiva.

Os dois próximos jogos da Ponte são os únicos confrontos diretos até o fim da competição. Enfrenta o Ituano, na 30ª rodada, e o Londrina, na 31ª.

