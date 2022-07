VAR erra ao traçar linha e anula gol legal do Cruzeiro; Ronaldo ironiza

O Cruzeiro segue na liderança isolada da Série B depois de empatar por 1 a 1 com o Ituano, em Itu, em confronto atrasado pela 14ª rodada da Série B, mas ainda repercute um gol incorretamente anulado no primeiro tempo da partida. O lance tem peso porque ocorreu mesmo após checagem do VAR, que traçou a linha de impedimento de maneira errada e revoltou cruzeirenses, incluindo o dono da SAF do clube, o ex-jogador Ronaldo.

O erro foi apontado imediatamente por Janette Mara Arcanjo, na Central do Apito da transmissão do Premiere: “Por essa imagem disponibilizada, para mim é incorreto (anular o gol). Tem um pé direito (do defensor) que poderia habilitar o jogador do Cruzeiro”. A ex-árbitra completou: “O vermelho é o ombro do Edu, que é a linha do atacante. Para a linha do defensor, no mínimo, poderia ter sido utilizada a câmera invertida, para pegar melhor o posicionamento do defensor. Para mim, está traçada de maneira incorreta no defensor”.

“Com esse lance de difícil interpretação empatamos fora! Nada nos tira do foco. Vamos por mais, Cruzeiro”, escreveu Ronaldo em suas redes sociais.

Com esse lance de difícil interpretação (🤷🏿‍♂️) empatamos fora! Nada nos tira do foco. Vamos por mais, @Cruzeiro pic.twitter.com/N9fkBySCfK — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) July 6, 2022

Indignado após a partida, o treinador Paulo Pezzolano teceu duras críticas à arbitragem brasileira. “Sinceramente, não creio que tenha sido um erro incompetente. Esses erros não podem existir. Um cara que está no computador ou sentado para ver isso, e não vê isso, é um equívoco muito grande. Não é um erro, é um horror o que aconteceu hoje”.

Edu, autor do gol mal anulado, também lamentou o caso. O atacante relatou que jogadores do Ituano o perguntaram sobre sua posição e ele respondeu que tinha convicção de estar em situação legal. “Difícil vir aqui falar de arbitragem. No meu ponto de vista, é inadmissível a pessoa errar na frente do computador, sendo que tem todo tempo do mundo para decidir a jogada”, disse o artilheiro.

Já o treinador do Ituano, Mazola Júnior, minimizou o erro. “Neste ponto, o Ituano não foi favorecido, e o Cruzeiro não foi prejudicado”, disse ele.

O Cruzeiro é o líder da Série B com 38 pontos em 16 jogos. O Ituano, na 14ª posição, somou 18 pontos e está a dois da zona de rebaixamento.

