VAR diz que Camacho tropeçou em pênalti não marcado para o Santos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 26, o áudio do lance mais polêmico da vitória por 3 a 2 do Flamengo sobre o Santos, na última terça, 25, pelo Campeonato Brasileiro. Na jogada, o santista Camacho é derrubado pelo rubro-negro Matheuzinho dentro da área, mas a arbitragem não marca o pênalti e o VAR mantém a decisão de campo. Na conversa, o árbitro de vídeo, Adriano Milczvski, diz que o meio-campista alvinegro tropeçou.

“A perna (do Matheuzinho) já está parada. O pé para do lado e ele (Camacho) tropeça no pé. Ele não chega a atingir, certo?”, questiona Milczvski. O assistente do VAR, Luciano Roggenbaum, rebate: “Esse contato é sem impacto nenhum, Adriano?”. E o VAR responde: “Sem impacto nenhum”.

“Não vejo impacto nenhum aqui. A perna já está parada. Tem um contato ali. A perna já para ali. Como ele vira para cá, ele vai trombar com o defensor. Para mim, lance normal”, diz Milczvski. Roggenbaum concorda com a visão do colega e diz que o árbitro de campo, André Luiz de Freitas Castro, estava “em cima do lance”. Os dois então decidem não chamar o árbitro para rever o lance no vídeo.

Logo na sequência da jogada, que aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com Pedro. O lance gerou muita reclamação do Santos, que chegou a emitir nota oficial cobrando a CBF. A confederação, por sua vez, anunciou a suspensão de André Luiz de Freitas Castro e Adriano Milczvski, alegando um desempenho “abaixo dos padrões exigidos”.

Carta aberta aos senhores Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme pic.twitter.com/GNIg3RHsL2 — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022

