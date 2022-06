VAR de Inter x Botafogo é retirado de São Paulo x Palmeiras pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira, 20, a troca do árbitro de vídeo e do árbitro assistente de vídeo para o clássico entre São Paulo x Palmeiras, que acontece a partir das 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Rafael Traci e Helton Nunes foram retirados da partida no Morumbi após terem protagonizado polêmicas durante a vitória por 3 a 2 do Botafogo sobre o Internacional, no último domingo, 19, no Beira-Rio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo a CBF, “a alteração se dá em razão dos árbitros designados anteriormente, Rafael Traci e Helton Nunes, estarem sob avaliação do seu desempenho técnico. Como existe tempo hábil para nova designação, o VAR substituto será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e o AVAR será Vitor Carmona Metestaine”.

No duelo no Beira-Rio, o VAR roubou a cena logo aos 6 minutos, ao recomendar a revisão de um lance de pênalti em que a bola tocou na barriga do zagueiro alvinegro Philipe Sampaio e depois resvalou em seu braço. O árbitro de campo Sávio Pereira Sampaio não havia marcado nada inicialmente, mas após rever a jogada no vídeo, deu a penalidade e expulsou o jogador do Botafogo, causando revolta no time carioca – o técnico Luís Castro chegou a ser expulso por reclamação.

Edenílson converteu o pênalti para o Inter, que ampliou depois com gol do lateral Fabricio Bustos. Porém, mesmo com 2 a 0 no placar e um jogador a mais, o Colorado tomou a virada em casa, com direito a gol aos 56 minutos do segundo tempo. A partida ainda acabou com confusão generalizada e troca de socos entre jogadores das equipes.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens