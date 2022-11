Últimas vagas na Libertadores e rebaixamento: como terminou o Brasileirão

O Campeonato Brasileiro chegou ao final neste domingo, 13. Apesar do título já definido e do grito de campeão já entoado pelo Palmeiras, a 38ª rodada reservou muitas emoções e definiu o futuro de muitas equipes. Quem conseguiu o G-8 e vaga na Libertadores? Quem teve que se contentar com a Sul-Americana? E o último rebaixado? Confira como terminou o Brasileirão de 2022:

Título e G-4

No Beira-Rio, em Porto Alegre, o campeão Palmeiras visitou o então segundo colocado Internacional. A vitória do Colorado por 3 a 0 quebrou a sequência alviverde e garantiu o vice-campeonato para os gaúchos, além dos 42,7 milhões de reais por conta da premiação. Na cola, o Fluminense também venceu na última rodada, batendo o Bragantino por 1 a 0 fora de casa, e confirmando a terceira posição na tabela.

Para completar o G-4, o Corinthians não fez a lição de casa. Diante da própria torcida, o Timão perdeu para o Galo pro 1 a 0 e a partida marcou a saída de Vítor Pereira, que não renovou contrato com o alvinegro paulista para a próxima temporada. Apesar da derrota, o Corinthians se garantiu dentro do G-4 e com vaga direta para a Libertadores.

Libertadores e G-8

Com o Flamengo já garantido na quinta posição do Brasileiro, a última rodada trouxe seis times disputando três vagas de classificação para a Libertadores. Em confronto direto, valendo a vaga, o Athletico-PR recebeu o Botafogo no encontro que também marcou a despedida de Felipão como técnico de futebol. Na Arena da Baixada, o Furacão fez a lição de casa e venceu por 3 a 0 – confirmando presença na fase de grupos da competição continental. A derrota deixou o Glorioso com a Copa Sul-Americana.

A dupla Atlético-MG e Fortaleza completou o G-8 e também garantiu presença na Libertadores, ainda que na fase inicial da competição e não na fase de grupos. A vitória mínima diante do Corinthians confirmou o Galo, ao mesmo tempo em que o Leão do Pici bateu o Santos na Vila Belmiro.

O São Paulo fez o que precisava e venceu o Goiás por 4 a 0, mas a combinação de resultados não favoreceu e o Tricolor precisou se contentar com a vaga na Sul-Americana.

SIM, É ISSO MESMO! NÓS ESTAMOS DE NOVO NA CONMEBOL LIBERTADORES DA AMÉRICA! ❤️💙🤍 pic.twitter.com/qMF9jCdhRJ — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) November 13, 2022

Rebaixados e Z-4

Quem também tinha chances de confirmar presença na Libertadores era o América-MG, que precisava vencer o Atlético-GO. O Dragão foi até o Independência para jogar a vida e a permanência na Série A. Para isso, além da vitória, era preciso secar o Cuiabá e tirar uma diferença de oito gols. O empate por 1 a 1 não agradou ninguém e o Atlético-GO confirmou a queda (se juntando ao Juventude, Avaí e Ceará).

