Torcida organizada invade CT do Botafogo para cobrar atletas e dirigentes

O Botafogo vive a sua primeira grande crise da nova era como Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Integrantes da Fúria Jovem, uma das torcidas organizadas do clube, invadiram o centro de treinamento Espaço Lonier, no bairro de Camorim, na zona oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira, 15, para cobrar atletas e dirigentes pela má fase da equipe, atualmente na zona de rebaixamento do Brasileirão 2022.

De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, os invasores tiveram contato com os atletas Del Piage, Diego Gonçalves, Kayque, Lucas Fernandes e Victor Sá, que realizavam recuperação física. Os torcedores organizados prometeram aparecer novamente para o treino da tarde, para ter contato com todo o elenco e o com técnico Luís Castro.

Além do elenco, o diretor de futebol André Mazzuco foi bastante criticado pelo grupo de invasores. O Botafogo não se manifestou sobre o ocorrido até o momento.