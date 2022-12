Título e eliminação para brasileiro: a passagem de Suárez pelo Nacional

Luis Suárez está próximo de ser anunciado pelo Grêmio, como novo reforço para a temporada 2023. Atacante que brilhou no futebol europeu na última década, com grande destaque por Liverpool, Barcelona e Atlético de Madri, o uruguaio vem de uma passagem que durou apenas seis meses pelo Nacional, clube que o revelou.

Vestindo a camisa do tradicional clube de Montevidéu, Luisito conquistou o Campeonato Uruguaio e teve relevante participação, anotando dois gols na final. Porém, também colecionou pontos contestáveis, como a eliminação para o Atlético Goianiense, na Copa Sul-Americana, e críticas sobre sua forma física.

Aos 35 anos, Suárez tem na bagagem prêmios de artilharia de duas das principais ligas do mundo: a espanhola, em 2015-16, pelo Barcelona, e a inglesa, em 2013-14, pelo Liverpool. Considerado por muitos um dos maiores atacantes de sua geração, já admite que o fim da carreira está próximo e recentemente amargou uma eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, com o Uruguai.

Depois de defender o Atlético de Madri por duas temporadas, já veterano e sem muitas oportunidades em ligas do alto escalão europeu, Suárez retornou ao Nacional, clube que o revelou, em 2005. Em um movimento que atraiu olhares de todo o mundo, assumiu a camisa 9 da equipe e estreou em um jogo importante.

Em jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Suárez foi relacionado contra o Atlético Goianiense, no Estádio Parque Central. Entrou na reta final, por 16 minutos, e não conseguiu evitar a vitória do Dragão. Na volta do duelo, entrou após o intervalo e amargou um 3 a 0 contra, decretando a eliminação.

Além das duas atuações pelo torneio continental, entrou em campo 14 vezes no Campeonato Uruguaio, sendo 11 como titular. Apesar de a forma física estar visivelmente longe do ideal e de apresentar bem menos explosão e velocidade comparado ao seu auge, fez oito gols na competição.

Os mais importantes foram na final do torneio, contra o Liverpool. Suárez marcou os dois primeiros gols do Nacional, na partida que terminou com vitória por 4 a 1 e um troféu pelo clube que o revelou. A passagem, no entanto, não seguiu, e Luisito foi à Copa do Mundo já sem clube certo para 2023.

Muito próximo do Grêmio, Luis Suárez tem 529 gols na carreira. Segundo o ge, o negócio já está fechado e o atacante deve receber 1,5 milhões de reais por mês, um salário considerado altíssimo para os padrões do Brasil.

