Tite, Ceni, Lage, Gallardo… quem são os treinadores livres no mercado?

O Atlético Mineiro anunciou no último domingo, 11, a saída do técnico Eduardo Coudet. O fim do trabalho do argentino a frente do clube aconteceu após divergências e atritos com a diretoria, apesar do aproveitamento de 67,6% e de um título estadual. A novela ainda promete mais capítulos já que o clube deve exigir o pagamento da multa unilateral, estimada em 16,7 milhões de reais.

Vivo na Libertadores e entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, agora o Galo vai atrás de um novo comandante. Confira nomes que estão livres no mercado:

Rogério Ceni

Demitido do São Paulo recentemente, Rogério Ceni teve passagens vitoriosas por Fortaleza e Flamengo. Ainda jovem na função, é tratado como promissor. Pesa contra ele a fama de ter dificuldades em gerir elencos.

Jorge Jesus

Oficialmente fora do Fenerbahce, o ídolo da torcida do Flamengo não tem futuro definido. Cogitado em seleções mundo afora, como a brasileira e a saudita, o português afirmou não ter fechado com ninguém.

Tite

Depois de seis anos à frente da seleção brasileira, Tite está sem clube desde a decepção na Copa do Mundo. Sem planos de trabalhar no Brasil, teria que ser convencido a assumir um projeto no país.

Roger Machado

De grande histórico pelo Grêmio, Roger está sem clube desde setembro de 2022. É tetracampeão estadual em passagens pelo próprio Atlético Mineiro, além de Bahia e Palmeiras

Marcelo Gallardo

Histórico treinador do River Plate, Gallardo não aceitou nenhuma proposta desde que deixou o clube, em outubro de 2022. Cobiçado por seleções e na Europa, segue livre no mercado.

Diego Alonso

Treinador do Uruguai na Copa do Mundo de 2022, Alonso teve seus melhores trabalhos no México. Venceu a Champions da Concacaf por Pachuca e Monterrey.

Continua após a publicidade

Bruno Lage

De trabalhos em Benfica e Wolverhampton, o português de 47 anos está livre. Conquistou um Campeonato Português pelos encarnados e foi oferecido ao Galo, segundo a Itatiaia.

Reinaldo Rueda

Ex-Flamengo, Rueda ostenta um título da Libertadores com o Atlético Nacional, da Colômbia. Desde que deixou a seleção de seu país, está desempregado há um ano.

Tata Martino

De passagens por Barcelona e seleção argentina, Tata Martino deixou a seleção mexicana em novembro, após a Copa do Mundo. O técnico foi cotado em times sul-americanos recentemente e pelo Inter Miami, nova equipe de Messi.

Paulo Bento

Ex-jogador com passagens pela seleção portuguesa, Bento já foi treinador do Cruzeiro, em 2016. O último trabalho foi na Coreia do Sul, que terminou logo após a Copa de 2022.

Gustavo Alfaro

Experiente no futebol argentino, comando a seleção equatoriana no Mundial do Catar. Deixou o cargo após quase três anos.

Domènec Torrent

Auxiliar de Pep Guardiola durante anos, não emplacou no Brasil durante passagem pelo Flamengo. O último trabalho foi um curto período no turco Galatasaray.