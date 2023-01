Suárez chega ao Grêmio sob grande festa e já participa de treino

Luis Suárez é o grande reforço do Grêmio para a temporada 2023. O atacante uruguaio desembarcou em Porto Alegre nesta terça-feira, 3, sob grande festa da torcida tricolor, e deverá ser apresentado oficialmente pelo clube nesta quarta-feira, 4, na Arena do Grêmio.

O atacante de 35 anos chegou a Porto Alegre acompanhado da família em voo fretado de Montevidéu. Os gremistas se amontoaram e fizeram grande festa para receber o atacante, que brilhou na Europa por Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madri, aos gritos de “Luisito é tricolor, Luis Suárez é matador”.

O 5⃣º maior artilheiro do mundo em atividade desembarcou em solo gaúcho e teve o primeiro contato com os Tricolores! 📸 Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/xj3rUJBKZp — Grêmio FBPA (@Gremio) January 3, 2023

Ao fim da tarde, o centroavante já participou do seu primeiro treinamento com a equipe. Ele assinou contrato de duas temporadas e estava sem clube após deixar o Nacional, do Uruguai, no fim de 2022.