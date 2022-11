STJD pune Sport em R$ 180 mil e portões fechados; Vasco é absolvido

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgou, nesta quarta-feira, 9, Sport e Vasco pela confusão na Ilha do Retiro, no último dia 16 de outubro, pela 35ª rodada da Série B. O clube pernambucano recebeu a punição mais severa. Foi multado em 180 000 reais e perda do mando de campo de oito jogos. Do lado vascaíno, os jogadores Raniel e Luiz Henrique foram punidos, mas o clube absolvido.

A decisão de auditoria da 4ª Comissão Disciplinar, do STJD, ainda puniu o Sport com a perda de um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, o clube pernambucano caiu de 57 para 56 pontos, em sexto lugar.

A mesma decisão concluiu, em favor do Vasco, a soma de um ponto na tabela. Assim, o clube carioca passa de 62 para 63 pontos, e pula do quarto para o terceiro lugar na série B, já tendo concluído o campeonato.

Os jogadores vascaínos também sofreram punição. O atacante Raniel e o meio-campista Luiz Henrique foram punidos com dois jogos de suspensão, mas as sentenças correm sem efeito, já que foram cumpridas na 36ª e 37ª rodada, contra Sampaio Corrêa e Criciúma, respectivamente.

A pena mais dura foi deferida ao goleiro reserva do clube carioca, Halls. Ele, que foi visto por câmeras participando da confusão e correndo atrás de jogadores do Sport, recebeu punição máxima de quatro jogos de gancho.

O Vasco, no entanto, foi absolvido de punição. O clube tinha sido incluído no artigo 257 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: “participar de rixa, conflito ou tumulto durante uma partida”. A corte julgou a denúncia como “improcedente”.

A confusão em questão aconteceu no dia 16 de outubro, pela 35ª rodada da Série B, na Ilha do Retiro, após o Vasco empatar o jogo, já nos acréscimos, com Raniel. Revoltados com a comemoração do vascaíno, alguns torcedores do Sport invadiram o gramado, o que obrigou o jogo a ser encerrado e fez o Leão ser denunciado em três artigos do Código de Brasileiro de Justiça Desportiva e em dois do Regulamento Geral de Competições da CBF.

