STJD pode fazer Vasco subir antes de entrar em campo; entenda o caso

O Vasco pode subir para a primeira divisão antes mesmo de entrar em campo contra o Ituano, em jogo decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B marcado para o próximo domingo, 6. A tabela pode ser afetada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) em razão da invasão de campo da torcida do Sport contra o próprio Vasco, pela 35ª rodada, na Ilha do Retiro. O clube pernambucano vai ser julgado na próxima quinta-feira, 3, e pode até perder os pontos do jogo – o que já garantiria matematicamente o acesso do time carioca.

A confusão em questão aconteceu após o Vasco empatar o jogo, já nos acréscimos. Revoltados, alguns torcedores do Sport invadiram o gramado, o que fez o Leão ser denunciado em três artigos do Código de Brasileiro de Justiça Desportiva e em dois do Regulamento Geral de Competições da CBF. O julgamento pode levar o time rubro-negro a perder de um a dez mandos de campo, multa e, em caso de punição mais extrema, a perda dos pontos do jogo para o Vasco.

Nesse caso, o cruzmaltino iria de 59 para 61 pontos na tabela, o que já garantiria o acesso antecipado. Na atual situação, o Vasco enfrenta o Ituano, na última rodada, em Itu, em confronto direto. O time do interior paulista tem 57 pontos e, com uma vitória simples, joga a Série A do próximo ano. Se o STJD der os pontos ao Vasco, o Ituano ainda manteria chances de acesso – para isso, teria que vencer os cariocas e torcer por um tropeço do Bahia, terceiro colocado, também com 59 pontos, contra o CRB.

No Ituano, segundo apurou a reportagem, há o temor de que, no julgamento do STJD, “prevaleça o interesse do clube que tem mais tradição”.

O Sport também verá as chances de acesso – que já são remotas – serem zeradas, caso o STJD decida o Vasco como vitorioso. Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do time pernambucano, disse ao ge que entrou com pedido para o adiamento do julgamento, para que não haja interferência na última rodada da Série B. O profissional leonino ainda disse: “Nós acreditamos que não teremos essa perda de ponto. Seria um absurdo”.

No mesmo dia da invasão de campo dos torcedores do Sport, o gramado do Castelão, em Fortaleza, também foi tomado por espectadores de Ceará x Cuiabá, pela Série A. O STJD puniu o Vozão com a perda de seis mandos de campo e multa de 100.000 reais, mas não com a perda de pontos. Os clubes foram denunciados nos mesmos artigos.

