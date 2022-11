O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) optou por adiar o julgamento do Sport, denunciado pela invasão de seus torcedores ao gramado da Ilha do Retiro em partida contra o Vasco, no último dia 16 de outubro, pela 35ª rodada da Série B. A sessão estava marcada para esta quinta-feira, 3, e poderia definir o acesso ao clube carioca em caso de pena com perda de pontos aos pernambucanos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A decisão foi da auditora da 4ª Comissão Disciplinar, Adriene Hassen, acatando ao pedido do procurador do tribunal, Ronaldo Piacante, que entendia que havia necessidade de inclusão do próprio Vasco e do goleiro reserva Halls no caso.

O clube carioca foi denunciado no artigo 257 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: “participar de rixa, conflito ou tumulto durante uma partida”, que pode gerar multa a agremiação e suspensão de uma a seis partidas ao jogador.

O adiamento também já havia sido solicitado pelo próprio Sport na última segunda-feira, 31, enquanto Bahia e Ituano, que lutam pelo acesso, entraram como partes interessadas no julgamento. Os clubes se preocupam já que teriam os acessos prejudicados com a possível movimentação de pontos.

A confusão em questão aconteceu após o Vasco empatar o jogo, já nos acréscimos. Revoltados, alguns torcedores do Sport invadiram o gramado, o que fez o Leão ser denunciado em três artigos do CBJD.

Continua após a publicidade

O julgamento pode levar o time rubro-negro a perder de um a dez mandos de campo, multa e, em caso de punição mais extrema, a perda dos pontos do jogo para o Vasco.

Nesse caso, o cruzmaltino iria de 59 para 61 pontos na tabela, o que já garantiria o acesso antecipado. Na atual situação, o Vasco enfrenta o Ituano, na última rodada, em Itu, em confronto direto.

O time do interior paulista tem 57 pontos e, com uma vitória simples, joga a Série A do próximo ano. Se o STJD der os pontos ao Vasco, o Ituano ainda manteria chances de acesso – para isso, teria que vencer os cariocas e torcer por um tropeço do Bahia, terceiro colocado, também com 59 pontos, contra o CRB-AL.

Para que as punições sejam menos duras, o Sport passou a agir junto à investigação e identificação de torcedores envolvidos. Em nota oficial divulgada pelo clube, a diretoria está em contato com os bombeiros agredidos para a prestação de auxílios necessários.

O clube pernambucano também busca usar o relatório da Polícia Militar a seu favor. Segundo o documento, a invasão foi contida rapidamente e a segurança para o prosseguimento do jogo foi garantida. O Sport também reúne imagens internas para contrapor uma alegação de que o Vasco ficou encurralado nos vestiários da Ilha do Retiro.

No mesmo dia da invasão de campo dos torcedores do Sport, o gramado do Castelão, em Fortaleza, também foi tomado por espectadores de Ceará x Cuiabá, pela Série A. O STJD puniu o Vozão com a perda de seis mandos de campo e multa de 100.000 reais, mas não com a perda de pontos. Os clubes foram denunciados nos mesmos artigos.