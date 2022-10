Série B: quantos pontos Vasco e Bahia precisam para confirmar o acesso

Atualizado em 24 out 2022, 12h52 - Publicado em 24 out 2022, 09h32

A Série B do Brasileirão chega nesta semana à 37ª e penúltima rodada, com chances de definição total no pelotão de acesso. O campeão Cruzeiro e o Grêmio já se garantiram matematicamente na Série A; agora, Vasco e Bahia jogam pelo tão ansiado retorno à elite. O Ituano é quem ainda tem chances de estragar a festa dos grandes, enquanto Londrina e Sampaio Correa têm chances remotíssimas.

Com o triunfo por 2 a 1 sobre o Cricíuma, no último sábado 22, o Vasco ficou em ótima situação. No terceiro lugar, com 59 pontos, cinco a mais que o quinto colocado Ituano, o clube cruz-maltino precisa de apenas dois pontos nos dois jogos que restam (Sampaio Corrêa, em casa, e Ituano fora) para fazer a festa.

Na próxima quinta, 27, às 21h45, o Vasco encara o time maranhense, precisando, portanto de uma vitória para garantir matematicamente o acesso. Mesmo que a equipe carioca tropece, o retorno à Série A pode ser garantido na sexta, quando acontecem os jogos de Bahia e Ituano, seus principais concorrentes.

O Bahia desperdiçou a chance de subir com duas rodadas de antecedência ao empatar em 1 a 1 com o Vila Nova, no sábado 22, na Fonte Nova. A situação, porém, ainda é relativamente cômoda. Com 58 pontos, o Tricolor precisa de uma vitória em dois jogos (Guarani, em casa, e CRB, fora) para chegar a 61 pontos e se garantir no G4.

O Ituano, por sua, vez, vive situação dramática, mas ainda pode sonhar com o inédito acesso à elite. Com 52 pontos, o Galo de Itu precisa vencer seus dois jogos (Londrina, fora, e Vasco, em casa), e torcer por tropeços dos concorrentes. Caso o Vasco não vença o Sampaio Corrêa nesta semana, o duelo da última rodada entre o time de Itu e o carioca, dia 6/11, pode ser decisivo para o acesso.

Londrina e Sport (com 53 pontos) e Sampaio Correa (52) ainda mantêm chances matemáticas, mas dependem de duas vitórias e mais uma combinação de resultados. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que faz cálculos de probabilidade do Brasileirão, a chance de acesso do trio não chega a 1%.

De acordo com a UFMG, neste momento, o Vasco tem 96,7% de chance de voltar à Série A, contra 95,3% do Bahia. O Ituano aparece com 7,1%.

