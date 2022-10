Série B: O que Grêmio, Bahia e Vasco precisam para confirmar o acesso

3 out 2022, 13h31

Restando seis rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, ao menos oito equipes seguem fazendo contas para confirmar o sonhado acesso à elite do futebol nacional em 2023.

Até o momento, somente o Cruzeiro carimbou vaga – a equipe mineira também já assegurou o título na última sexta-feira, 30. Grêmio, Bahia e Vasco, campeões brasileiros, são os favoritos para preencherem as três restantes, mas ainda têm caminhos – e concorrência de peso – a percorrer até o acesso.

PLACAR passa a limpo a situação dos postulantes:

2º Grêmio: 53 pontos, 94% de chances de acesso

Na vice-liderança, a equipe vem de derrota para o Sampaio Corrêa-MA na última rodada. Contudo, ainda ostenta 94% probabilidade de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Na próxima rodada, encara o CSA-AL, em Porto Alegre. Depois, terá dois confrontos diretos na sequência: Londrina, atual sexto colocado, e Bahia, o terceiro. Encara ainda Náutico e Tombense-MG, ambos fora de casa, e encerra diante do Brusque-SC, em casa.

Estima que para subir seja necessário, pelo menos, mais dez pontos dos 18 em disputa. Ou seja, atingir 63.

3º Bahia: 52 pontos, 87,5% de chances de acesso

Com apenas um ponto a menos do que a equipe gaúcha, a equipe também foi derrotada na última rodada para a Chapecoense. Mesmo assim, a probabilidade de acesso é alta: 87,5%.

O Tricolor terá como próximo desafio o Novorizontino, fora de casa. Na sequência, encara o Brusque-SC (casa), Grêmio (fora), Vila Nova-GO (casa), Guarani (casa) e CRB-AL (fora).

São 11 pontos necessários entre os 18 em disputa.

4º Vasco: 49 pontos, 38% de chances de acesso

Três pontos atrás do Bahia, a situação do Vasco é a mais complicada do grupo que ocupa o G-4. O time tem 38% de chances de subir, mas ainda terá difícil missão: enfrentará três concorrentes diretos pela vaga.

A sequência começa diante de Operário Ferroviário (fora), depois terá Novorizontino (casa), Sport (fora), Criciúma (casa), Sampaio Corrêa (casa) e Ituano (fora).

São 14 pontos necessários entre os 18 em disputa.

Outros que incomodam:

Na Série B de 2021, subiram: Botafogo, com 70 pontos, Goiás, 65, Coritiba, 64, e Avaí, também com 64. Ou seja, o grupo dos classificados somou mais do que os 63 projetados.

O quinto colocado naquele ano foi o CSA-AL, com 62.

5º Ituano: 47 pontos, 27,1%

Cruzeiro (fora), Guarani (casa), Criciúma (fora), Sampaio Corrêa (casa), Londrina (fora) e Vasco (casa).

6º Londrina: 46 pontos, 14,6%

Guarani (fora), Grêmio (casa), CSA (fora), Sport (casa), Ituano (casa) e Sampaio Corrêa (fora).

7º Sport: 46 pontos, 14,1%

Brusque (fora), Cruzeiro (casa), Vasco (casa), Londrina (fora), Operário Ferroviário (casa) e Vila Nova-GO (fora)

8º Criciúma: 46 pontos, 13,3%

Vila Nova-GO (fora), Náutico (casa), Ituano (casa), Vasco (fora), Ponte Preta (fora) e Tombense (casa)

9º Sampaio Corrêa: 45 pontos, 8%

Ponte Preta (casa), CSA-AL (fora), Chapecoense (casa), Ituano (fora), Vasco (fora) e Londrina (casa)

