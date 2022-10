Série B: Ituano vence Londrina e fará ‘final’ por acesso contra o Vasco

O Campeonato Brasileiro da Série B terá uma última rodada repleta de emoção. O Ituano bateu o Londrina por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 28, no Estádio do Café, e agora fará uma “final” diante do Vasco da Gama, em Itu, por uma das duas vagas restantes na elite em 2023. O Bahia, que poderia ter se garantido, apenas empatou em 1 a 1 com o Guarani, na Fonte Nova. O campeão Cruzeiro e o Grêmio já estão na Série A.

Com os gols de Aylon, o Ituano chegou ao quinto lugar, com 57 pontos, dois a menos que o Vasco, que desperdiçou a chance de subir ao perder em casa para o Sampaio Corrêa, na quinta, 28.

Agora, paulistas e cariocas se enfrentam em 6 de novembro, no Novelli Júnior, em Itu. Um empate favorece o Vasco, que até pode ser alcançado em pontos pelo Sport, mas tem uma vantagem considerável de cinco gols de saldo, primeiro critério de desempate.

O Londrina ainda mantinha chances de acesso, mas parou nos gols de Aylon. Aos 25 do primeiro tempo, ele foi lançado no meio da zaga e tocou com categoria para as redes. O segundo veio aos 7 da segunda etapa, após boa jogada e assistência de Roberto.

No complemento da rodada, em jogos cruciais para o acesso, o Sport venceu o Operário por 5 a 1 e mantém chances remotas.

CLUBES NA BRIGA E JOGOS RESTANTES

Bahia: CRB (fora)

Vasco: Ituano (fora)

Ituano: Vasco (casa)

Sport: Vila Nova (fora)

