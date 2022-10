Sem jogar e com recorde, Cruzeiro garante título da Série B 2022

Com 53 pontos, o Grêmio até pode alcançar o Cruzeiro matematicamente em pontos, mas ainda assim ficaria atrás no número de vitórias, que estpa em 21 a 14. O Cruzeiro agora vai em busca do recorde de pontos na Série B, que pertence ao Corinthians de 2008, com 85. Para isso, precisa vencer cinco dos últimos seis jogos.

CAMPEÕES com 6️⃣ rodadas de antecedência! Mais um recorde desse elenco maravilhoso! 🦊💙🏆 📸 @Staff_images pic.twitter.com/l8O1tmp74N — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) October 1, 2022

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens