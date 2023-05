Seis clubes da Série A afastam atletas citados em esquema de apostas

Mais oito jogadores citados no esquema de apostas no Campeonato Brasileiro foram afastados preventivamente por seis clubes nesta quarta-feira, 10. São eles: Richard, do Cruzeiro, Pedrinho e Bryan Garcia, do Athletico-PR, Vitor Mendes, do Fluminense, Nino Paraíba, do América-MG. Maurício, do Internacional, Alef Manga e Jesús Trindade, do Coritiba. Os atletas foram barrados de jogos no campeonato nacional. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol negou a possibilidade de paralisação do Brasileirão.

Os jogadores, até o momento, não são réus da Operação Penalidade Máxima II, mas foram citados em conversas de WhatsApp e em planilhas do esquema de apostas.

Em nota, o Athletico-PR, onde jogam Pedrinho e Bryan, afirmou que os atletas foram afastados do elenco principal até que os fatos divulgados “sejam rigorosamente apurados”. O América-MG, por sua vez, afastou o lateral Nino Paraíba e disse estar acompanhando o desdobramento do “lamentável episódio”.

Informamos que, diante das notícias divulgadas, o atleta Bryan García também foi afastado preventivamente das atividades da equipe principal, retornando ainda hoje para Curitiba. https://t.co/7RnXBBGPVV — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 10, 2023

Na noite desta quarta, o Inter afirmou que acredita na versão do meio-campista Maurício e o tirou, exclusivamente, da partida contra o Athletico pelo Brasileirão. Segundo o clube, ele voltará a treinar normalmente com a equipe principal na quinta-feira.

“O atleta apresentou os elementos e provas robustas que demonstram a sua não participação em quaisquer fatos irregulares que estão sendo veiculados. Reafirmamos a nossa confiança no atleta diante de tudo que foi preliminarmente depurado. Em face da repercussão ocasionada há poucas horas antes do início da partida válida pelo Campeonato Brasileiro no dia de hoje contra a equipe do Athletico, decidiu-se por comum acordo pela preservação do jogador exclusivamente na presente partida”, escreveu o Internacional em comunicado.

O Sport Club Internacional, diante dos fatos veiculados nos meios de mídia na tarde do dia de hoje e que denotam uma citação ao atleta Maurício, vem a público informar que já depurou com o atleta todos os elementos relacionados a citação de seu nome na investigação que se… — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 10, 2023

O Coritiba também afastou dois jogadores citados no esquema. Alef Manga e Jesús Trindade não foram relacionados para a partida contra o Vasco, nesta quarta-feira.

O Coritiba Foot Ball Club informa que, em virtude dos eventos noticiados hoje no âmbito da operação Penalidade Máxima 2, os atletas Alef Manga e Jesús Trindade não estão relacionados para o jogo desta quinta-feira (11), contra o Vasco da Gama. pic.twitter.com/ybJW4W4KjO — Coritiba (@Coritiba) May 10, 2023

Em nota, a CBF negou a possibilidade de paralisação do Brasileirão e diz que tão logo apurados os fatos, espera as sanções cabíveis por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A entidade se colocou à disposição para dar apoio às investigações.

“A CBF ressalta, ainda, que não há qualquer possibilidade de a competição atual ser suspensa. E vem trabalhando em conjunto com a FIFA e outras esferas internacionais para um modelo padrão de investigação. Vale lembrar que a entidade, que igualmente é vítima destes possíveis atos criminosos, não foi, até o momento, oficialmente informada pelas autoridades sobre os fatos”, diz o comunicado.

“Venho trabalhando em conjunto com a FIFA, demais entidades internacionais, além de clubes e Federações brasileiros, com o intuito de combater todo e qualquer tipo de crime, fraude ou ilícito dentro do futebol. Defendo a suspensão preventiva baseada em suspeitas concretas e até o banimento do esporte em casos comprovados. Quem comete crimes não deve fazer parte do futebol brasileiro e mundial “, completou o presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues.

Ao longo desta quarta-feira novos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima II movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) vieram à tona. Segundo o portal Uol, já são 53 jogadores envolvidos no esquema, seja por menção ou citados em prints de WhatsApp ou planilhas.

A operação investiga a organização criminosa por trás do esquema de manipulação de partidas de futebol. Segundo o que foi divulgado, os criminosos tentavam cooptar jogadores com ofertas em dinheiro para que interferissem em eventos das partidas, como levar cartões amarelos ou cometer pênaltis.