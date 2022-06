São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao Choque-Rei nesta segunda-feira

São Paulo e Palmeiras fazem nesta segunda-feira, 20, no estádio do Morumbi, em São Paulo, o primeiro reencontro desde a decisão do Campeonato Paulista, vencida pelo Verdão com goleada por 4 a 0 sobre o rival. O confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente equipes que brigam diretamente pela ponta da tabela. A bola rola às 20h (de Brasília), com transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Líder da competição com 25 pontos, mesmo com uma partida a menos, o Verdão tem sete vitórias, quatro empates e somente uma derrota sofrida até aqui, um aproveitamento de 69,4%.

A equipe dirigida por Abel Ferreira não perde há 18 partidas consecutivas, desde que foi derrotada para o Ceará em casa, logo na estreia da competição, em 9 de abril.

Para a partida, o time vem de novo triunfo, desta vez diante do Atlético-GO. Há possibilidade do retorno do lateral-direito Marcos Rocha, poupado por dores na coxa direita. As baixas são o meia Raphael Veiga, com lesão na coxa direita, o lateral-esquerdo Jorge, que se recupera de um trauma no joelho direito, e o volante Jaílson, que passou por cirurgia no joelho direito.

Na quinta colocação com 18 pontos, o São Paulo vem de derrota por 1 a 0 para o Botafogo na última quinta-feira, 16. Foi o primeiro revés sofrido pela equipe de Rogério Ceni nos últimos 15 jogos.

Confira onde assistir ao clássico desta segunda:

20h

São Paulo x Palmeiras – Premiere

