São Paulo x Juventude: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo, 26, no estádio do Morumbi, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h (de Brasília) com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na nona colocação da competição, com 18 pontos, o Tricolor conquistou até aqui quatro vitórias, seis empates e sofreu três derrotas, um aproveitamento de 46,2%.

A equipe vem de uma semana agitada para o confronto após disputar dois clássicos seguidos contra o Palmeiras. Derrotado no primeiro deles, na segunda-feira, 20, saiu vitorioso no último encontro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Até aqui, a equipe dirigida por Rogério Ceni tem a quarta melhor campanha como mandante na competição. Para a partida, o treinador deve promover mudanças na escalação do time, que já tem o o zagueiro Arboleda confirmado como baixa por ter sofrido lesão ligamentar no tornozelo.

Na última colocação com dez pontos, o Juventude conquistou até o momento apenas duas vitórias, quatro empates e sofreu sete derrotas, um aproveitamento de 25,6%.

Vindo de derrota por 3 a 1 contra o Atlético-GO, no último domingo, 19, o clube gaúcho terá neste domingo a estreia do novo técnico do time Umberto Louzer, que entrou no lugar de Eduardo Baptista, demitido após a última derrota da equipe.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Botafogo x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

Avaí x Palmeiras – Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

18h

São Paulo x Juventude – SporTV e Premiere

Ceará x Atlético-GO – SporTV e Premiere

Goiás x Cuiabá – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Tombense-MG x Náutico – Premiere

