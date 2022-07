São Paulo x Goiás: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

São Paulo e Goiás se enfrentam neste sábado, 23, às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece estádio do Morumbi, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Décimo colocado com 25 pontos, o Tricolor vem de empate por 3 a 3 contra o Internacional, em partida eletrizante na última quarta-feira, 20, no estádio Beira-Rio. Até aqui, a equipe conquistou cinco vitórias, dez empates e sofreu três derrotas, um aproveitamento de 46,3%.

Por conta da agenda intensa de jogos, o técnico Rogério Ceni optou por preservar algumas de suas principais peças no jogo contra o Inter, deixando no banco de reservas o meia Igor Gomes, o zagueiro Diego Costa e o lateral Wellington.

Para o duelo contra o time goiano, Ceni pretende entrar com força total para subir de posição na competição e contará com o retorno de Patrick e Calleri, que cumpriram suspensão.

Em contrapartida, o goleiro Jandrei, em recuperação de um trauma nas costas, segue como desfalque. Thiago Couto será o substituto. Na defesa, Miranda ainda se queixa de dores musculares, enquanto Léo trata de um edema no músculo posterior da coxa direita.

Com isso, o provável time terá: Thiago Couto; Rafinha, Diego Costa e Luizão; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Patrick e Welington; Luciano e Calleri.

Do outro lado, o Goiás vem de derrota por 3 a 2 para o Fluminense, em casa, na última quarta-feira, 20 e está em 14º lugar, com 21 pontos.

Até o momento tem cinco vitórias, seis empates e sete derrotas no Brasileirão, um aproveitamento de 38,9% dos pontos disputados.

O técnico Jair Ventura não poderá contar com o lateral-direito Apodi, que está em processo de transiçãofísica, e nem com lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que tem alguns problemas em seu contrato. O Esmeraldino quer a vitória fora de casa para tentar subir na tabela.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

19h

São Paulo x Goiás – Premiere

21h

Botafogo x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Bahia – SporTV e Premiere

16h30

Grêmio x Ponte Preta – Premiere

Vila Nova-GO x Vasco – Premiere

18h30

Náutico x Londrina – Premiere

19h

Ituano x Chapecoense – Premiere

20h30

CRB-AL x Novorizontino – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens