São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

São Paulo e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 28, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio do Morumbi, na capital paulista, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere. No primeiro turno, empate por 1 a 1.

Colados na 12ª e 13ª colocação, respectivamente, e separadas por apenas dois pontos, o confronto é considerado decisivo para não distanciar do G-6 e, consequentemente, também espantar a ameaça do Z-4, grupo dos quatro rebaixados.

O Tricolor Paulista vem de derrota por 3 a 1 para o Flamengo na última quarta-feira, 24, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, enquanto o Leão do Pici está embalado por quatro vitórias consecutivas. O time ocupava a última colocação e agora lidera o returno, com 100% de aproveitamento.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni deve ganhar opções: Felipe Alves, Ferraresi, Marcos Guilherme e Bustos, contratados na última janela de transferências, ficam à disposição. Eles não puderam atuar no meio de semana.

Além deles, Ceni também terá a volta do zagueiro Miranda, que cumpriu suspensão diante do Flamengo. Ele ainda estuda a possibilidade de poupar alguns jogadores para o confronto.

No Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda conta com os retornos de três titulares: o zagueiro Marcelo Benevenuto, o atacante Thiago Galhardo e o volante Zé Welison, que cumpriram suspensão diante do Corinthians.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

América-MG x Atlético-MG – TV Globo e Premiere

São Paulo x Fortaleza – TV Globo e Premiere

18h

Botafogo x Flamengo – Premiere

Cuiabá x Santos – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Bahia x Vasco – TV Globo, SporTV e Premiere

