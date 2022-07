São Paulo x Fluminense: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste domingo, 17, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio do Morumbi, em São Paulo, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Sétimo colocado, com 23 pontos, o Tricolor paulista chega motivado para o jogo depois da heroica classificação às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o rival São Paulo, nos pênaltis, na última quinta-feira, 14.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni poderá escalar o meia Nikão, que entrou durante o clássico após 14 partidas de ausência. Ele se recuperou de dores no tornozelo. O zagueiro Miranda, com um desconforto muscular, ainda é dúvida.

O Fluminense, por sua vez, vive excelente momento na temporada ocupando a quinta colocação, com 27 pontos.

A equipe venceu os últimos quatro jogos pela competição e também confirmou classificação na Copa do Brasil ao superar o Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Juventude x Goiás – Premiere

16h

São Paulo x Fluminense – TV Globo e Premiere

18h

Botafogo x Atlético-MG – Premiere

Atlético-GO x Fortaleza – Premiere

América-MG x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Novorizontino – TV Globo, SporTV e Premiere

Náutico x Chapecoense – TV Globo e Premiere

