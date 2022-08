São Paulo x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste sábado, 6, às 20h30 (de Brasília), em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio da Morumbi, em São Paulo, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor vem embalado pela vitória por 1 a 0 diante do Ceará, na última quarta-feira, 3, pelo primeiro confronto das quartas de final da Sul-Americana. Na competição nacional, contudo, já são cinco rodadas consecutivas sem vitórias – quatro empates e uma derrota.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o atacante Luciano e com o zagueiro Luizão, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Nikão, autor do gol diante do Ceará, ganhe uma chance entre os 11.

Do outro lado, o Rubro-Negro também chega motivado pela vitória por 2 a 0 diante do Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena, na última terça-feira, 2, pelas quartas de final da Libertadores.

Até aqui, a equipe carioca soma na competição nacional 33 pontos, estando em quinto lugar na tabela. Nos últimos 12 jogos, o time só perdeu uma vez, diante do Corintians, e empatou outra, contra o Athletico-PR.

O técnico Dorival Júnior ainda não sinalizou sobre a possível escalação, mas deve poupar alguns dos jogadores utilizados no meio de semana.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Botafogo x Ceará – Premiere

Juventude x América-MG – Premiere

19h

Atlético-GO x Red Bull Bragantino – Premiere

Avaí x Corinthians – Premiere

20h30

São Paulo x Flamengo – TV Globo e Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Bahia x CSA-AL – SporTV e Premiere

19h

Novorizontino x Londrina – Premiere

Cruzeiro x Tombense-MG – Premiere

