São Paulo x Coritiba: onde assistir ao Brasileirão nesta quinta-feira

São Paulo e Coritiba entram em campo nesta quinta-feira, 20, às 20h (de Brasília), em confronto atrasado 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio do Morumbi, na capital paulista, terá transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O jogo inicialmente marcado para 1º de outubro precisou ser reagendado por conta da decisão da Sul-Americana, vencida por 2 a 0 pelo Independiente Del Valle, em Córdoba, na Argentina.

Na competição, o Tricolor vem de um empate sem gols no clássico contra o Palmeiras, líder do Brasileirão, no último domingo, 16, e ainda assim conseguiu chegar aos 41 pontos.

Com nove vitórias, 14 empates e oito derrotas, a equipe dirigida pro Rogério Ceni ocupa a 12ª colocação na tabela, quatro posições abaixo do oitavo colocado, o América Mineiro – primeiro time classificado para a pré-Libertadores já projetando duas vagas extras.

Dessa vez, o técnico Rogério Ceni terá poucas opções para escalar seu setor defensivo, já que a maioria de seus atletas estão lesionados ou suspensos.

Ferraresi e Beraldo foram expulsos no clássico contra o Verdão; Miranda teve lesão no ligamento do joelho confirmada; Diego Costa apresenta uma tendinite no joelho direito e está em recuperação e Arboleda longe dos gramados desde junho, por conta de lesão no tornozelo também é desfalque.

Com 34 pontos na tabela de classificação da competição, o Coritiba alcançou até o momento dez vitórias, quatro empates e 17 derrotas, tendo feito uma campanha abaixo do esperado.

O time vem de derrota por 1 a 0 no Athletiba disputado no último domingo, 16, e atualmente ocupa o 16º lugar, com três pontos de vantagem sobre o Cuiabá, primeiro time na zona de rebaixamento.

Como visitante, o Coxa é o time que tem a pior campanha na competição: dos 45 pontos que disputou fora de casa, conquistou apenas dois.

Até o momento a única baixa na escalação é o atacante Alef Manga, que terá de cumprir suspensão por receber o terceiro cartão amarelo. O meia Robinho segue se recuperando de lesão na coxa e segue de fora. Por outro lado, Warley retorna de suspensão e já pode ajudar o time novamente.

Confira onde assistir aos jogos desta quinta:

Brasileiro Série A

20h

São Paulo x Coritiba – Premiere

Brasileiro Série B

21h30

Ponte Preta x CSA-AL – SporTV e Premiere

