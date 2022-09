São Paulo x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste domingo, 11

Este domingo, 11, será de clássico paulista no estádio do Morumbi. Os rivais São Paulo x Corinthians se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O duelo terá transmissão ao vivo em TV aberta pela Globo e via pay-per-view pelo Premiere.

Assine #PLACAR a partir de R$ 9,90/mês. Não perca!

Ambos têm olhares divididos com as semifinais da Copa do Brasil na próxima semana e, por isso, devem optar por poupar titulares. O São Paulo tem missão mais difícil, pois precisa bater o Flamengo no Rio, enquanto o Corinthians decide em casa após empate com o Fluminense no Maracanã.

O Tricolor Paulista vem embalado por uma noite especial no Morumbi, na última quinta-feira, 8, quando se classificou para a final da Copa Sul-Americana, após vencer o Atlético-GO nos pênaltis. Já no Campeonato Brasileiro, o time do técnico Rogério Ceni luta para deixar a metade de baixo da tabela.

Com seis vitórias, sete derrotas e 12 empates, o último deles contra o Cuiabá por 1 a 1, na última rodada da competição, o São Paulo tem apenas 30 pontos em 25 jogos. Para o Majestoso, o São Paulo não poderá contar com o lateral-esquerdo Welington, expulso contra o Dourado, mas em contrapartida terá o retorno de Reinaldo, que cumpriu suspensão e já pode atuar.

Do outro lado, o Corinthians, que empatou com o Internacional por 2 a 2 em casa, no último domingo 4, tem situação melhor na tabela, mas diversos problemas na escalação. Fagner e Rafael Ramos sentiram desconforto na último duelo e são dúvida, bem como Adson, Renato Augusto e Júnior Moraes. Robson Bambu e Lucas Piton podem voltar, vem como Du Queiroz, que cumpriu suspensão.

O Alvinegro tem 43 pontos, com 12 vitórias, sete empates e seis derrotas, e precisa pontuar para seguir na perseguição ao líder Palmeiras ou ao menos seguir no G4.

Confira a classificação completa do Brasileirão

Confira a programação completa e onde assistir as jogos deste domingo:

Campeonato Brasileiro

11h

Botafogo x América-MG – Premiere

Continua após a publicidade

Avaí x Athletico-PR – SporTV e Premiere

16h

São Paulo x Corinthians – Globo e Premiere

Coritiba x Atlético-GO – SporTV e Premiere

19h

Goiás x Flamengo – SporTV e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens