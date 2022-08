São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 14, às 16h (de Brasília), em confronto pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio do Morumbi, em São Paulo, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor, que precisou dos pênaltis para passar pelo Ceará, na última quarta-feira, 10, pelas quartas de final da Sul-Americana, busca reabilitação na competição. A equipe não vence há seis jogos no torneio – a última vez foi contra o Atlético Goianiense, em 3 de julho.

Com 26 pontos (confira a tabela de classificação), o técnico Rogério Ceni deve poupar alguns de seus principais atletas já que na próxima quinta-feira, 18, enfrenta o América-MG, em Belo Horizonte, pelo decisivo confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

Do outro lado, a equipe de Bragança Paulista teve mais tempo para se preparar para a partida. Na oitava posição, com 30 pontos, o time do técnico Maurício Barbieri está a três pontos do G-6.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Coritiba x Atlético Mineiro – Premiere

16h

Flamengo x Athletico Paranaense – TV Globo

São Paulo x Red Bull Bragantino – TV Globo e Premiere

Ceará x Fortaleza – TV Globo e Premiere

18h

América Mineiro x Santos – Premiere

19h

Internacional x Fluminense – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Novorizontino x Criciúma – Premiere

