São Paulo x Avaí: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

São Paulo e Avaí jogam neste domingo, 25, às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbi, na capital paulista, em confronto pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Este será o último compromisso do Tricolor antes de viajar para disputar a final da Sul-Americana, em Córdoba, na Argentina, contra o Independiente del Valle, no dia 1º de outubro.

A partida seria disputada às 19h, mas a tabela foi ajustada por solicitação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Na 13ª posição da competição nacional, a partida pode mudar a chave da luta na competição.

Atualmente, a equipe paulista está a seis pontos do Avaí, adversário deste domingo e primeira equipe da zona de rebaixamento. Conquistar a vitória afastaria ainda mais do Z-4 e pode abrir espaço para uma briga na parte de cima da classificação.

O Avaí, por outro lado, vem de uma importante vitória sobre o Atlético Mineiro. Entretanto, o time catarinense é o terceiro pior nas últimas dez rodadas, com aproveitamento de apenas 23% dos pontos. Ainda assim, o êxito recente pode ser o trunfo para a equipe treinada por Lisca.

