São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao Brasileirão nesta terça-feira

Atualizado em 31 out 2022, 11h30 - Publicado em 31 out 2022, 11h28

Da redação Atualizado em 31 out 2022, 11h30 - Publicado em 31 out 2022, 11h28

São Paulo e Atlético Mineiro entram em campo nesta terça-feira, 1º, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na oitava colocação com 50 pontos, apenas um atrás do Galo, o Tricolor Paulista tenta alcançar no G-6, grupo das seis equipes que asseguram vaga direta à próxima Libertadores – o sétimo e o oitavo vão para a pré-Libertadores.

O time vem embalado por três vitórias consecutivas na competição diante de Coritiba, Juventude e Athletico Goianiense, além de um empate no clássico contra o Palmeiras.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni tem a expectativa pelo retorno do zagueiro Robert Arboleda, que ficou quatro meses afastado dos gramados pelo rompimento de ligamentos no tornozelo.

Além dele, o volante Pablo Maia, que cumpriu suspensão na última rodada, também ficará a disposição. Em contrapartida, Miranda, Diego Costa, Igor Vinícius, Caio, Alisson e Nikão seguem em tratamento de lesões.

O Galo, por sua vez, tem objetivo semelhante ao do rival na temporada: assegurar uma vaga direta à próxima Libertadores. A equipe mineira venceu o Juventude por 1 a 0 na última rodada.

A principal baixa para o técnico Cuca será a ausência do meia Nacho Fernández, que cumpre suspensão.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão nesta terça-feira:

Brasileiro Série A

19h

Botafogo x Cuiabá – Premiere

21h30

São Paulo x Atlético-MG – Premiere

