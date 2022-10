São Paulo x Atlético-GO: onde assistir ao Brasileirão nesta quinta-feira

Atualizado em 26 out 2022, 15h03 - Publicado em 26 out 2022, 17h00

Por Da redação Atualizado em 26 out 2022, 15h03 - Publicado em 26 out 2022, 17h00

São Paulo e Atlético-GO entram em campo nesta quinta-feira, 27, às 19h (de Brasília), no Morumbi, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor paulista entra em campo em busca de mais um triunfo para seguir na luta por uma vaga na Libertadores de 2023. Em 8º na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem 47 pontos, um a menos do que o Atlético-MG, time que por enquanto tem a vaga da Liberta em mãos. Contudo, com Athletico-PR e Flamengo, que disputam a final do torneio continental deste ano, e também estão na ponta da tabela, teremos um possível G-8 como realidade na classificação para a próxima edição da Liberta.

Vindo de vitória por 2 a 1 contra o Juventude, no último domingo, 23, fora de casa, o time do Morumbi passou a acumular 11 triunfos, 14 empates e oito derrotas até o momento. Desta vez, o técnico Rogério Ceni provavelmente não poderá contar com Diego Costa, que está em recuperação física, além dos já confirmados desfalques Alisson, com dores na coxa direita; Igor Vinícius, com pubalgia; Miranda, lesionado no joelho esquerdo; Gabriel Neves, que passa por transição física; Arboleda, que aprimora a forma física; Nikão e Caio que passam por processos cirúrgicos.

Do outro lado, o visitante Atlético- GO, que vem de vitória por 1 a 0, contra o Ceará, no último domingo, 23, em casa, no Antônio Accioly, tem 33 pontos – oito vitórias, nove empates e 16 derrotas até o momento, e é o 17º, ainda dentro da zona de rebaixamento. A equipe do técnico Eduardo Baptista lutará pelo triunfo fora de casa para deixar a zona da degola.

O Dragão pode repetir a mesma escalação do time que venceu o Ceará, destacando o trio de ataque Luiz Ferando, Airton e Churín.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão nesta quinta:

Campeonato Brasileiro

19h

São Paulo x Atlético-GO – Premiere

Fortaleza x Coritiba – Premiere

20h

Cuiabá x Avaí – Premiere

21h30

Atletico-MG x Juventude – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

19h

Novorizontino x Cruzeiro – Premiere

21h45

Vasco x Sampaio Correa – Premiere

