São Paulo x América-MG: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o América-MG neste domingo, 12, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida será transmitida pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Sexto colocado com 16 pontos, o Tricolor vem de empate por 1 a 1 diante do Coritiba na última rodada. Mesmo fora de casa, o resultado foi considerado ruim: o quarto jogo consecutivo sem vencer na competição. Antes, já havia empatado com Avaí, Ceará e Corinthians.

Para o confronto, a equipe dirigida por Rogério Ceni deve contar com o retorno do volante Andrés Colorado, que treinou normalmente na sexta, 10, e deve ficar à disposição novamente. O jogador está recuperado de lesão na coxa direita.

Desfalques contra o Coxa, Moreira e Gabriel Neves ainda são dúvidas. Mesma situação do zagueiro Arboleda, que retorna da seleção equatoriana. Alisson, Nikão, Talles Costa e Gabriel Sara seguem em tratamento de lesões e são baixas confirmadas. Já o meia Igor Gomes precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Nono colocado com 14 pontos, o Coelho busca uma inédita vitória no Morumbi. Em dez confrontos até aqui, sete derrotas e três empates. Na última rodada, os mineiros perderam por 2 a 0 em casa para o Ceará.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

São Paulo x América-MG – TV Globo e Premiere

Goiás x Ceará – TV Globo (GO e CE) e Premiere

18h

Coritiba x Palmeiras – Premiere

19h

Fortaleza x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Novorizontino-SP x Guarani – Premiere

16h

Vasco x Cruzeiro – TV Globo, SporTV 3 e Premiere

19h

Tombense-MG x CSA-AL – Premiere

