São Paulo repudia racismo contra torcedor do Flu no Morumbi

Mais um caso de racismo no futebol. Desta vez, o ato aconteceu em São Paulo x Fluminense, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, 17. A denúncia aconteceu via Twitter, com um vídeo do que mostra um são-paulino imitando um macaco em direção a um torcedor do clube carioca. Em nota oficial, os times lamentaram o ocorrido.

No material publicado pelo perfil Brandão Fluminense, é possível ver que o acusado de racismo não é coibido por torcedores em volta, nem por policiais militares que passaram em frente do ocorrido. Entretanto, o caso viralizou nas redes sociais e resultou em pronunciamento dos clubes.

Via nota oficial, Fluminense e São Paulo se pronunciaram. O clube carioca escreveu: “O Fluminense Football Club tomou conhecimento, através da manifestação de um de seus torcedores em rede social, de uma grave denúncia de ofensa de cunho racial sofrida nas arquibancadas do Morumbi na partida de hoje entre São Paulo x Fluminense. O clube declara estar à disposição do seu torcedor e repudia severamente qualquer ato discriminatório, solicitando celeridade das autoridades na investigação do caso. O preconceito precisa ser erradicado de todos os ambientes da sociedade, inclusive do Futebol”.

O clube paulista, mandante da partida, também repudiou o caso. “O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência. O Tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. O São Paulo Futebol Clube é de todos, e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não são bem-vindos”.

A identidade do torcedor que imitou um macaco ainda não foi divulgada. O crime de racismo, previsto na Lei 7716/1989 é inafiançável. Por outro lado, casos como o do último domingo costumam ser enquadrados como injúria racial, prevista no 3º parágrafo do artigo 140 do Código Penal. A pena prevista é de detenção de um a seis meses, ou multa.

